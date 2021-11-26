Зеленський призначив нових суддів КСУ: що про них відомо

Нові судді КСУ призначені за квотою Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими призначав двох нових суддів Конституційного Суду України.
Відповідні укази №596 та №597 з'явилися на сайті президента 26 листопада.
Відповідно до документів, суддями Конституційного Суду України стали Олександр Петришин та Оксана Грищук. Вони призначені за квотою Зеленського.
Як повідомляють в ОП, обрання кандидатур відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу. 17 серпня 2021 року президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій, а саме Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей.
"Участь у конкурсі виявили бажання взяти 22 вітчизняних правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени ЦВК, науковці, адвокати тощо. Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні. За результатами проведених з цими кандидатами співбесід Володимир Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних", - зазначають у пресслужба очільника України.
Найімовірніше, Олександр Петришин та Оксана Грищук призначені замість звільнених суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.
Що відомо про Олександра Петришина
Новопризначений суддя КСУ - президент Національної академії правових наук України. Народився 30 квітня 1960 р. родом з Хмельницької обл. У 1985 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 2007–2010 рр. — віце-президент, з грудня 2010 р. до 3 березня 2016 р. — перший віце-президент, а з 3 березня 2016 року — президент Національної академії правових наук України. Водночас завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Автор численних публікацій. Брав участь у розробці проектів змін та доповнень до Конституції України, законів України. Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2020), Золотою медаллю Національної академії мистецтв України (2018), Медаллю Національної академії педагогічних наук України "Григорій Сковорода" (2018).
Що відомо про Оксану Грищук
Грищук Оксану Вікторівну - професор Львівського національного університету ім. Івана Франка. Народилася 1977 року, родом зі Львова. У 1999 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Проходила наукові стажування за кордоном у Віденському університеті в 2001 році, Вроцлавському університеті в 2004 році, Католицькому університеті імені Івана Павла ІІ у місті Люблін в 2011 році, Університеті Ченстохова в 2019 році. Під керівництвом Грищук О. В. захищено 12 кандидатських дисертацій.
За відкритою інформацією, батько Віктор Грищук - член Вищої ради правосуддя та один із трьох її членів які, за інформацією Національного антикорупці́йного бюро України, пов'язані із головою Окружного адміністративного суду міста Києва Павлом Вовком. У 2014 році Оксана Грищук купила будинок у Львівській області, площею 373 кв. м, та дві квартири у Львові — 43 та 71 кв. м, вартість яких вона не задекларувала. Має автомобіль Lexus 2010 року випуску, придбаний у 2012 році за 280 тис. грн.
Нагадаємо, Тупицький звільнений у березні 2020 року, до цього його кілька місяців відсторонювали з посади, оскільки йому оголосили підозру в рамках кримінальної справи.