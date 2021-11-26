Зеленський призначив нових суддів КСУ: що про них відомо

Нові судді КСУ призначені за квотою Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими призначав двох нових суддів Конституційного Суду України.

Відповідні укази №596 та №597 з'явилися на сайті президента 26 листопада.

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Відповідно до документів, суддями Конституційного Суду України стали Олександр Петришин та Оксана Грищук. Вони призначені за квотою Зеленського.

Як повідомляють в ОП, обрання кандидатур відбувалося за процедурою відкритого й прозорого конкурсу. 17 серпня 2021 року президент утворив конкурсну комісію, до складу якої увійшли семеро провідних фахівців у сфері конституційного права, серед яких троє відомих представників міжнародних інституцій, а саме Мірослав Вижиковський, Спиридон Флогаітіс, Богдан Футей.

"Участь у конкурсі виявили бажання взяти 22 вітчизняних правники, зокрема експерти ОБСЄ, судді, члени ЦВК, науковці, адвокати тощо. Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні. За результатами проведених з цими кандидатами співбесід Володимир Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних", - зазначають у пресслужба очільника України.

Найімовірніше, Олександр Петришин та Оксана Грищук призначені замість звільнених суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

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Що відомо про Олександра Петришина

Новопризначений суддя КСУ - президент Національної академії правових наук України. Народився 30 квітня 1960 р. родом з Хмельницької обл. У 1985 р. закінчив Харківський юридичний інститут (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). У 2007–2010 рр. — віце-президент, з грудня 2010 р. до 3 березня 2016 р. — перший віце-президент, а з 3 березня 2016 року — президент Національної академії правових наук України. Водночас завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Автор численних публікацій. Брав участь у розробці проектів змін та доповнень до Конституції України, законів України. Заслужений діяч науки і техніки України (2004). Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2020), Золотою медаллю Національної академії мистецтв України (2018), Медаллю Національної академії педагогічних наук України "Григорій Сковорода" (2018).

ФОТО: Олександр Петришин/НАПрН України

Що відомо про Оксану Грищук

Грищук Оксану Вікторівну - професор Львівського національного університету ім. Івана Франка. Народилася 1977 року, родом зі Львова. У 1999 році закінчила з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Проходила наукові стажування за кордоном у Віденському університеті в 2001 році, Вроцлавському університеті в 2004 році, Католицькому університеті імені Івана Павла ІІ у місті Люблін в 2011 році, Університеті Ченстохова в 2019 році. Під керівництвом Грищук О. В. захищено 12 кандидатських дисертацій.

Фото: Оксана Грищук/Facebook

За відкритою інформацією, батько Віктор Грищук - член Вищої ради правосуддя та один із трьох її членів які, за інформацією Національного антикорупці́йного бюро України, пов'язані із головою Окружного адміністративного суду міста Києва Павлом Вовком. У 2014 році Оксана Грищук купила будинок у Львівській області, площею 373 кв. м, та дві квартири у Львові — 43 та 71 кв. м, вартість яких вона не задекларувала. Має автомобіль Lexus 2010 року випуску, придбаний у 2012 році за 280 тис. грн.

Нагадаємо, Тупицький звільнений у березні 2020 року, до цього його кілька місяців відсторонювали з посади, оскільки йому оголосили підозру в рамках кримінальної справи.