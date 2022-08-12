Житель Прикарпатья "сливал" белорусам информацию об ВСУ

Ровенская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего прикарпатца. Молодой человек может оказаться в тюрьме: ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

По данным досудебного расследования, мужчина незаконно пересек государственную границу Украины с Беларусью. Там он сообщал белорусским правоохранителям информацию о расположении блокпостов и порядке их пересечения, месте дислокации, укомплектованности и перемещении военнослужащих, техники ВСУ в западных областях Украины, а также в приграничной зоне.

Прикарпатец распространял информацию о расположении объектов ВСУ и их идентификацию на местности, когда такие сведения не размещались в открытом доступе.

Как сообщалось, в Днепре под суд отправили "поклонника" оккупантов. Местный житель активно продвигал в соцсетях антиукраинский контент. Интернет-агитатору, поддерживавшему оккупанта, огласили приговор — приговорил к пяти годам заключения с конфискацией имущества.

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