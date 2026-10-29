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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
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Бог логистики на нуле! Как робот «ТОР» прорывается сквозь минные поля

Бог логистики на нуле! Как робот «ТОР» прорывается сквозь минные поля

Бог логистики на нуле! Как робот «ТОР» прорывается сквозь минные поля

Полторы тонны провизии за один выезд: там, где дороги простреливаются и каждая поездка крайне рискованна, на помощь воинам приходят наземные роботизированные комплексы. Сейчас они спасают жизни и экономят ресурсы защитников на разных направлениях фронта. В частности, бойцам 141-й бригады снаряды, еду и воду успешно доставляет комплекс «ТОР». Корреспондентка ТСН Дарья Назарова видела его в работе и расскажет об этом.

Дата публикации
Количество просмотров
7

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