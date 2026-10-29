Бог логистики на нуле! Как робот «ТОР» прорывается сквозь минные поля

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Полторы тонны провизии за один выезд: там, где дороги простреливаются и каждая поездка крайне рискованна, на помощь воинам приходят наземные роботизированные комплексы. Сейчас они спасают жизни и экономят ресурсы защитников на разных направлениях фронта. В частности, бойцам 141-й бригады снаряды, еду и воду успешно доставляет комплекс «ТОР». Корреспондентка ТСН Дарья Назарова видела его в работе и расскажет об этом.