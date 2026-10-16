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ТСН в социальных сетях

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Категория
Видео
Количество просмотров
13

«Он смотрел, как летит»: страшная цена любопытства во время атаки дронов

«Он смотрел, как летит»: страшная цена любопытства во время атаки дронов

«Он смотрел, как летит»: страшная цена любопытства во время атаки дронов

19-летний парень подошёл к окну, чтобы посмотреть на дрон — и теперь врачи часами борются за то, чтобы вернуть ему зрение. У девушки осколок насквозь пробил грудь, а медикам пришлось заново собирать лёгкое. После очередных массированных обстрелов столичные больницы превратились в настоящие крепости и перешли на принципы военной сортировки пациентов. Только за три часа сюда доставили 23 тяжелораненых. Не хватает крови, палаты переполнены, а врачи круглосуточно совершают невозможное. Как чудом спасся житель разрушенного девятиэтажного дома благодаря материнской интуиции, почему подходить к окнам во время взрывов — смертельно опасно, и в каких условиях столичные медики держат свой фронт — смотрите в эксклюзивном репортаже журналистки ТСН Нелли Ковальской.

Дата публикации
Количество просмотров
13

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