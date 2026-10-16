«Он смотрел, как летит»: страшная цена любопытства во время атаки дронов

Реклама

19-летний парень подошёл к окну, чтобы посмотреть на дрон — и теперь врачи часами борются за то, чтобы вернуть ему зрение. У девушки осколок насквозь пробил грудь, а медикам пришлось заново собирать лёгкое. После очередных массированных обстрелов столичные больницы превратились в настоящие крепости и перешли на принципы военной сортировки пациентов. Только за три часа сюда доставили 23 тяжелораненых. Не хватает крови, палаты переполнены, а врачи круглосуточно совершают невозможное. Как чудом спасся житель разрушенного девятиэтажного дома благодаря материнской интуиции, почему подходить к окнам во время взрывов — смертельно опасно, и в каких условиях столичные медики держат свой фронт — смотрите в эксклюзивном репортаже журналистки ТСН Нелли Ковальской.