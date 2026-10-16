"Він дивився, що летить": страшна ціна цікавості під час атаки дронів

Реклама

19-річний хлопець підійшов до вікна подивитися на дрон – і тепер лікарі годинами борються, аби повернути йому зір. Дівчині уламок наскрізь прошив груди, а медикам довелося заново збирати легеню. Після чергових масованих обстрілів столичні лікарні перетворилися на справжні фортеці та перейшли на принципи військового сортування пацієнтів. Тільки за три години сюди привезли 23 важких поранених. Бракує крові, палати переповнені, а лікарі цілодобово здійснюють неможливе. Як дивом врятувався мешканець зруйнованої дев’ятиповерхівки завдяки материнській інтуїції, чому підходити до вікон під час вибухів – смертельно небезпечно, та в яких умовах столичні медики тримають свій фронт – дивіться в ексклюзивному репортажі журналістки ТСН Неллі Ковальської.