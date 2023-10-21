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Украина
Политика
Война
Гламур
Проспорт
Леди
Здоровье
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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
Выпуск ТСН за 20 октября 2023 года
Выпуск ТСН за 20 октября 2023 года
Выпуск ТСН за 20 октября 2023 года
ТСН 00:00 за 21 октября 2023 | Полный выпуск новостей
Сюжеты выпуска
ТСН 00:00 за 21 октября 2023 | Полный выпуск новостей
Исторический перелом: как речь Байдена изменит мир, поможет Украине и Израилю
Индия отказалась рассчитываться за российскую нефть китайской валютой
Почему до сих пор не отстроили Мощун
ТСН 23:00 за 20 октября 2023 года | Полный выпуск новостей
Семь кругов ада, чтобы вернуться из оккупации: как работает единственное КПП между Россией и Украиной
Война в Израиле: 18 погибших украинцев и ожидание новых атак
Как война изменила Очаков из курортного городка в горячую точку
Травмы, о которых не говорят вслух: хирурги-урологи из США будут восстанавливать воинам половые органы
Спецслужбы США вернули в Украину украденное оккупантами древнее оружие
Пленный украинский журналист Максим Буткевич получил награду за защиту прав человека
Зеленский в Херсоне: зачем президент поехал в город под обстрелами
Авдеевка после недели ожесточенных боев: под завалами люди, небо прошито обстрелами
Письмо на небо: 10-летний Иван осуществил мечту погибшего папы
ТСН 20:00 за 20 октября 2023 года | Полный выпуск новостей
ТСН 22:00 за 20 октября 2023 года | Полный выпуск новостей
Прибило штормом: на побережье Черноморска обнаружили якорную мину
ХАМАС освободил двух пленных
У самой старшей матери Украины отобрали дочь на полтора года
Мусиенко: возможности ATACMS. Мощная речь Байдена. Разбор фронта на карте
В Украине запретят русскую церковь: как это будет происходить - митрополит Александр Драбинко
Дроны меняют войну - Владимир Яценко
ТСН 19:00 за 20 октября 2023 года | Полный выпуск новостей
Более половины госбюджета Украины пойдет на войну
$1 млн на восстановление: канадские благотворители помогут восстановить детский центр в Бородянке
Кинотеатр, стоматология и цветники: новое жилье для ВПЛ на Киевщине
Убытки на десятки миллиардов евро: экологические преступления России в Украине
ТСН 18:00 за 20 октября 2023 года | Новости Украины
Положительные новости с фронта: Зеленский - в Херсоне и Николаеве, Залужный - в Авдеевке
Реабилитация для раненых военных: какой вид спорта выбрать
Михаил Подоляк: интервью о войне в Украине и Израиле, проигрыше России и роли США и Китая
Залужный в Авдеевке, россияне запустили авиабомбы по Бериславу - главное о войне на 20 октября
Беспилотники над головой круглосуточно: как 65-я бригада метко "минусует" оккупантов
Обращение Байдена к американцам относительно войны в Украине и Израиле
Музей истории Украины во Второй мировой войне открыли: что нового
Ракетный удар по Запорожью: 5 человек погибли, 8 квартир разрушены
Немецкая помощь, письмо на небо, вспышка гепатита А и прочее – в выпуске за 20 октября 2023 года.
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