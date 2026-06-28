Когда нужно есть жирную пищу: диетологи назвали лучшее и худшее время для ее употребления

Еда / © pexels.com

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Годами людей убеждали, что жир является главным врагом здоровья. Магазины завалили продуктами с низким содержанием жира, а люди на диетах избегали даже оливкового масла. Однако наука доказала, что это была большая ошибка. Пока разрекламированные обезжиренные продукты с большим количеством сахара и углеводов усиливали эпидемию ожирения, ученые оправдали полезные жиры.

Об этом пишет Egeszsegkalauz.

Жир — это незаменимый элемент питания. Он нужен нашему телу для построения клеток, выработки гормонов и усвоения витаминов A, D, E и K. Именно жиры дают стабильный запас энергии и ощущение сытости.

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Более того, около 60 процентов человеческого мозга состоит из жироподобных веществ. Они важны для памяти и концентрации внимания. Особенно сильно от нехватки жиров страдает гормональная система.

«Слишком низкое содержание жиров в рационе может привести к гормональному дисбалансу в долгосрочной перспективе. У женщин могут возникнуть проблемы с менструальным циклом, у мужчин — снижение уровня тестостерона, а у обоих полов — повышенная усталость и перепады настроения», — отмечают эксперты.

Когда лучшее время для жиров

Диетологи советуют распределять жиры равномерно в течение дня, но завтрак является самым важным. Обычные завтраки из углеводов (например, тосты с джемом или сладкие хлопья) вызывают резкий скачок сахара в крови, после чего человек быстро снова хочет есть. Если добавить в завтрак качественные жиры, это замедлит усвоение пищи, стабилизирует инсулин и даст энергию на несколько часов.

Как добавить жиры в ежедневный рацион:

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На завтрак: добавлять в овсянку или полосу семена чиа, льна или мазать хлеб арахисовым маслом.

На обед: добавлять в салат или кашу половинку авокадо.

Для перекуса: есть ломтики яблока с миндальным маслом.

Однако важна умеренность. Если есть много жиров за один раз, это перегрузит пищеварение и вызовет вздутие живота или тошноту.

Какая опасность от жиров перед сном

Наибольший вред жирная пища наносит за несколько часов до сна из-за наших биологических циркадных ритмов. На переваривание жиров организм тратит больше времени и сил.

«Если мы едим жирную пищу поздно вечером, в начале периода отдыха, остатки пищи в желудке могут вызвать изжогу, кислотный рефлюкс и серьезные нарушения сна. Поскольку в настоящее время организм уже не сжигает значительное количество энергии, избыток калорий гораздо легче откладывается в виде жира», — предупреждают исследователи.

Кроме того, жирная пища поздно вечером нарушает биологические часы на уровне тканей. Это сбивает обмен веществ и провоцирует воспалительные процессы, что повышает риск болезней сердца и инсулинорезистентности.

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Какие именно жиры нужно выбирать

Вместо вредных трансжиров из фастфуда и переработанного мяса эксперты советуют выбирать растительные источники и морепродукты:

Оливковое масло первого холодного отжима защищает сосуды благодаря антиоксидантам (им полезно заправлять запеченные овощи, пасту или салаты).

Орехи и семена (грецкие орехи, миндаль) — источник омега-3, омега-6 и растительного белка (подойдут для перекуса).

Авокадо содержит полезные жирные кислоты и клетчатку.

Жирная морская рыба (лосось, скумбрия) содержит важные противовоспалительные кислоты омега-3. Даже одна-две порции рыбы в неделю значительно улучшают состояние организма.

Умеренное употребление натуральных продуктов, таких как йогурт, кефир или сыр, также хорошая часть питания. А вот во время путешествий или в ресторанах лучше избегать фритюра и панировки, заказывая блюда на гриле, на пару или запеченные.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты способствуют здоровью щитовидной железы, а какие могут оказывать негативное влияние на ее работу.

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