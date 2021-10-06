4 способа укрепить иммунитет естественным образом

Есть несколько способов укрепить иммунную систему самостоятельно.

Ежедневно мы сталкиваемся с бесчисленным количеством микробов, бактерий и других патогенов. К счастью, иммунная система человеческого организма поддерживает его работоспособность и защищает большую часть времени. Однако случайные болезни или инфекции неизбежно прорвутся. Пандемия COVID-19 не только научила нас всесторонней защите, но и указала на уязвимость иммунитета.

Так что это за лучшие натуральные способы улучшения иммунитета, с научной точки зрения?

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Сон

Многое может пойти не так, когда мы не спим, но знаете ли вы, что недостаточный сон неизбежно приведет к ослаблению иммунной системы? Пока вы работаете или активно веселитесь ночью, ваш иммунитет ослабевает. Это подтверждается большим количеством исследований.

Рассмотрим одно из них — из научного журнала Sleep.

Исследователи отследили группу из более чем 160 целом здоровых взрослых и обнаружили, что те, кто обычно спал менее шести часов ночью, гораздо чаще болели простудой.

Подобным образом, в исследовании, опубликованном в "Поведенческой медицине сна", сообщается, что молодые люди, которые имеют дело с бессонницей, чаще болеют гриппом, чем те, у кого нормальный сон — даже после прививки от гриппа.

Почему сон так важен для крепкого иммунитета?

Во время сна организм имеет шанс отдохнуть, зарядиться энергией и пополнить силы — это касается и иммунной системы. Исследование, опубликованное в Европейском журнале физиологии, объясняет, что различные иммунные клетки, такие как цитокины и Т-клетки, создаются и распространяются, пока мы спим.

А исследование, опубликованное в Nature Neuroscience, обнаруживает, что специфический тип иммунных клеток укрепляет и восстанавливает мозг во время сна. Итак, по крайней мере 7 часов отдыха за ночь не только позволят вам выглядеть утром должным образом, но и предоставят иммунным клеткам возможность контролировать головной и спинной мозг для выявления каких-либо признаков инфекции, травмы или накопления мертвых клеток.

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Снятие стресса

Немного стресса не трагично. Иногда кратковременный стресс может послужить мотивацией. Однако одновременно стресс истощает и влияет на иммунную систему.

В исследовании, опубликованном в Current Opinion in Psychology, сказано, что длительный стресс приводит к накоплению гормона кортизола. Когда это происходит, весь избыток кортизола блокирует иммунную систему и мешает ей выполнять свою работу.

Исследования по Immunologic Research доказывает, что «хронический стресс может подавлять защитные иммунные и/или усиливать патологические иммунные реакции».

Существует множество стратегий, которые показывают перспективу в борьбе с хроническим стрессом. Например, медитация, йога или общение с родными, друзьями, даже домашним любимцем хотя бы нескольких минут снижает уровень стресса.

Регулярно занимайтесь спортом

Общеизвестно, что регулярные физические упражнения позволяют держаться мышцам, суставам и костям крепкими, а потоотделение является прекрасным средством для того, чтобы иммунная система была в тонусе.

В исследовании, опубликованном в Journal of Sport and Health Science, говорится, что физические упражнения уменьшают воспаление организма, усиливают иммунную реакцию и снижают общий риск заболевания.

В эксперименте, результаты которого опубликованы в BMC Public Health, отслеживали более 1400 человек и обнаружили, что те, кто тренируется по крайней мере три раза в неделю, имели на 26% меньшую вероятность заболеть простудой.

Проведите время на природе

Одним из удивительных способов повышения иммунитета называют прогулки.

В обзоре, опубликованном в издании Frontiers in Psychology, ученые сделали вывод, что проведение времени на природе может усилить естественную защиту от ряда заболеваний, включая рак, депрессию, ожирение, диабет и болезни сердца.

"Я собрал все исследования в этой области, и результат меня удивил: природа и тело заодно в борьбе с болезнями", — комментирует автор исследования Мин Куо из Университета Иллинойса.

Когда мы проводим время на природе, наше тело расслаблено, мы спокойны. Такое состояние освобождает иммунную систему от стресса.

"Когда мы чувствуем себя в полной безопасности, наш организм выделяет ресурсы на долгосрочные инвестиции, которые приводят к хорошим результатам для здоровья — рост, воспроизводство и формирование иммунной системы", — подытожил Куо.

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