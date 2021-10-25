Диетолог назвал лучший завтрак с высоким содержанием белка

Вы часто чувствуете голод после завтрака, примерно до 11 утра?..

Возможно, это потому, что вы едите неправильный завтрак. Готовите рисовую кашку? Или жуете булочку с маслом на завтрак? Тогда вы снова будете голодны через пару часов.

Но эту проблему можно решить, добавив немного белка.

Белок не только полезен для наращивания мышечной массы, он также может поддерживать сытость гораздо дольше, чем углеводы. Но если вы новичок в завтраках, богатых белками, возможно, вам понадобится небольшая подсказка.

Американская диетологиня Лорен Манакер говорит, что без яиц нет завтрака.

«Яйца являются классической пищей для завтрака неспроста: это диетический и питательный продукт, который предоставит вам естественный заряд полезных веществ», — говорит она.

Почему яйца — лучший белковый завтрак

Яйца недорогие, а питательные вещества, содержащиеся в белке, а особенно, в желтке, бесценны.

По 70 калорий каждое, такая "пищевая бомба" загружена витаминами и минералами. Она укрепляют клетки, а также содержит хорошие жиры, 6 г белка, который восстанавливает и наращивает мышцы.

Яйца не содержат сахар и углеводы, поэтому их считают первоклассной едой для похудения.

Но при этом "яйца способствуют насыщению", — говорит диетологиня.

Австралийское исследование 2020, где людям с лишним весом и ожирением давали один из двух завтраков: яйца и тосты или хлопья с молоком и апельсиновым соком, в течение двух дней с промежутком в неделю, подтверждает это.

Исследователи обнаружили, что участники, которые ели на завтрак яйца, потребляли на обед примерно на 300 калорий меньше, чем другие участники проекта.

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К тому же, через 4 часа после завтрака они еще не были голодными. А вот те, кто завтракал преимущественно углеводами, уже мечтали о подкреплении.

Кроме того, их тяга к сладостям значительно уменьшилась после употребления блюд с высоким содержанием белка.

Как готовить сбалансированный белковый завтрак

Питательный полезный завтрак — это омлет, приготовленный из двух яиц, обжаренных овощей и сыра.

Сыр даст вам белок вместе с кальцием, который формирует кости.

Манакер завершает свой завтрак цельнозерновыми тостами, которые обогатят рацион клетчаткой и углеводами, чашкой зеленого чая, содержащий кофеин и антиоксиданты, и ½ грейпфрута, чтобы получить ключевые витамины, например фолат и витамин С.

Но яйца все же являются звездой завтрака.

«Яичные желтки - это один из лучших источников веществ, поддерживающих здоровье мозга», — говорит диетологиня.

А йогурт?

«Натуральный йогурт является источником белка и кальция, и он действительно содержит живые культуры, которые поддерживают здоровье кишечника, но многие продукты-добавки могут иметь низкое содержание питательных веществ и много калорий», — говорит она.

Такие добавки, как гранола и мед, сделают полезный йогурт сахарной бомбой.

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