Что будет, если мандарины есть с косточками

Как известно, мандарины бывают с косточками и без. Многие не любят мандарины с косточками и пытаются покупать фрукты без них.

Можно ли есть мандарины с косточками

Каждому хоть раз приходилось есть мандарины, апельсины с мелкими косточками. И ничего страшного не происходило. Более того, есть мнение, что косточки мандаринов в небольшом количестве даже полезны.

В косточках содержатся витамины B17 и С, а также магний, кальций, эфирные масла.

Калий и натрий, которые есть в мандаринах, способствуют нормализации кровяного давления. Кроме того, в них содержатся также витамины группы C и В, гликозиды, которые нормализуют работу сердца и предотвращают развитие таких болезней, как ишемия, инфаркт, инсульт, атеросклероз.

Полифеноли в косточках мандарин могут замедлять, останавливать симптомы рака.

Калий и фолиевая кислота, содержащиеся в мандаринах благоприятно влияют на нервную систему. При депрессии, апатии и просто плохом настроении советуют есть мандарины с косточками.

Мандарин и его косточки полезны для организма, потому что являются источником антиоксидантов. А те в свою очередь обезвреживают и поглощают свободные радикалы, которые образуются как побочные продукты метаболизма.

Но есть один аспект – косточки могут принести пользу организму в одном только случае, если есть их в меру. Для пользы организму, достаточно съедать несколько мандариновых косточек в день.

Злоупотребление мандариновыми косточками может привести к отравлению.

Кому нельзя есть мандариновые косточки

Мандариновые косточки лучше не есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта — гастритом, гастродуоденитом, язвенной болезнью. Из-за того, что плотная структура косточки раздражает слизистую, они могут спровоцировать обострение таких заболеваний.

Кроме того, в косточках содержится органическая кислота. И она может быть токсичной при условии, если человек съедает косточки в большом количестве.

Читайте также: