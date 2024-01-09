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Можно ли пить зеленый чай при повышенном давлении

Можно ли пить зеленый чай при повышенном давлении

Можно ли пить зеленый чай при повышенном давлении

Зеленый чай и давление – как влияет напиток на АД

Как влияет зеленый чай на давление

Зеленый чай считается полезным напитком, в его составе много ценных аминокислот, витаминов и микроэлементов, положительно влияющих на обменные процессы и здоровье организма в целом.

Но кроме ценных элементов зеленый чай содержит кофеин (теин). Кофеин же, как известно, повышает артериальное давление.

Врачи рекомендуют отказаться от потребления продуктов с кофеином при повышенном давлении, включая кофе. Значит ли это, что нужно отказаться от зеленого чая?

Исследования свидетельствуют, что не крепкий зеленый чай, в котором при правильном заваривании кофеин не успевает в полной мере высвободиться, не повышает давление.

При потреблении зеленого чая во избежание повышения давления советуют учитывать следующие моменты:

  • Заваривать не крепкий чай, класть минимум заварки и быстро вынимать заварку из чашки.
  • Настаивать пару минут.
  • Чем ниже температура воды, тем меньше кофеина выделяется из листьев.

В  каких случаях зеленый чай повышает давление

Крепкий зеленый чай повышает  давление. Если напиток выдержать в течение 5-7 минут, чтобы кофеин полностью выделился в воду, он может помочь при пониженном давлении. В этом случае чай будет действовать аналогично кофе – кофеин будет стимулировать работу сердца и повысит артериальное давление. Однако эффект длится недолго – через пару часов давление вернется к начальным значениям.

Можно ли пить зеленый чай при повышенном давлении

При повышенном давлении можно пить некрепкий напиток в умеренном количестве.

При потреблении чая следует учитывать не только его вид, но и другие факторы, которые могут повлиять на АД:

  • Чем крепче чай, тем больше он содержит кофеина и повышает АД.
  • Чрезмерное употребление чая может спровоцировать повышение давления, даже если он не содержит кофеина.
  • Из-за индивидуальных особенностей организма у некоторых людей любой чай, даже без кофеина может спровоцировать повышение АД.

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