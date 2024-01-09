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Чи можна пити зелений чай за підвищеного тиску

Чи можна пити зелений чай за підвищеного тиску

Чи можна пити зелений чай при підвищенному тиску

Зелений чай та тиск - як впливає напій на АТ

Як впливає зелений чай на тиск

Зелений чай вважається корисним напоєм, у його складі багато цінних амінокислот, вітамінів та мікроелементів, які позитивно впливають на обмінні процеси та здоров'я організму загалом

Але крім цінних елементів зелений чай містить кофеїн (теїн). А кофеїн, як відомо, підвищує артеріальний тиск.

Лікарі рекомендують відмовитись від споживання продуктів з кофеїном при підвищеному тиску, в тому числі кави. Чи це означає, що потрібно відмовитись від зеленого чаю?

Дослідження свідчать, що не міцний зелений чай, у якому при правильному заварюванні кофеїн не встигає повною мірою вивільнитися, не підвищує тиск.

При споживанні зеленого чаю, щоб уникнути підвищення тиску радять враховувати такі моменти:

  • Заварювати не міцний чай, класти мінімум заварки та швидко виймати заварку з чашки.
  • Настоювати чай пару хвилин.
  • Чим нижче температура води, тим менше кофеїну виділиться з листя.

В якому разі зелений чай підвищує тиск

Міцний зелений чай підвищує тиск. Якщо напій витримати протягом 5-7 хвилин, щоб кофеїн повністю виділився у воду, він може допомогти при приниженому тиску. В цьому випадку чай діятиме аналогічно каві —  кофеїн стимулюватиме роботу серця та підвищить артеріальний тиск. Однак ефект триває недовго — через пару годин тиск повернеться до початкових значень.

Чи можна пити зелений чай при підвищеному тиску

При підвищеному тиску можна пити неміцний напій в помірній кількості. 

При споживанні чаю слід враховувати не лише його вид, а й інші фактори, що можуть вплинути на артеріальний тиск:

  • Чим міцніший чай, тим більше він містить кофеїну та підвищує АТ.
  • Надмірне вживання чаю може спровокувати підвищення тиску, навіть якщо він не містить кофеїну.
  • Через індивідуальні особливості організму  у деяких людей, будь-який чай, навіть без кофеїну може спровокувати підвищення АТ.

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