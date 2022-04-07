Способы обеззараживания воды: как ее очистить самостоятельно

В условиях российской агрессии против Украины часть населения лишена доступа к чистой питьевой воде.
Минздрав публикует способы очистки воды самостоятельно.
Перед очисткой воду следует оценить по цвету и запаху.
- Сначала нужно набрать ⅓ объема бутылки и интенсивно ее потрясти. Если на поверхности есть пена, такая вода не пригодна для потребления.
- После нужно оценить воду по запаху. При наличии химического, бензинового, трупного или другого неприятного/подозрительного запаха воду использовать для питья.
- Также вода не должна быть окрашенной.
После можно приступать к ее обеззараживанию. Как именно – в инфографике Минздрава.
Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.