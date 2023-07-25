Почему не стоит спать с домашними питомцами: ответ ученых

У многих дома есть пушистые домашние питомцы или даже несколько. Владельцы животных обычно покупают своим котикам или собачкам лежанки, которыми они часто не пользуются. А охотно спят на диване или на кровати своего хозяина. Но ученые и медики советуют все же не спать вместе с домашними любимцами. Почему не стоит приучать своего котика или собачку спать с вами в одной кровати – читайте дальше.

Нарушение качества сна

Пушистые домашние любимцы очень положительно влияют на эмоциональное состояние своих хозяев. Они дарят радость и покой, снижают уровень стресса человека, лишают депрессии. Но когда кот или собака спит в одной кровати со своим хозяином, это может привести к нарушению сна или даже вызвать бессонницу.

К таким выводам пришли американские ученые, проводившие исследования качества сна владельцев домашних животных. Они определили, что владельцы собак и кошек чаще жаловались на внезапное пробуждение посреди ночи, у них также наблюдалось подергивание ног. Поэтому ученые предлагают тем людям, у которых есть признаки снижения качества сна, ограничить доступ к спальне своим пушистым друзьям.

Почему не стоит спать с собакой?

Не нужно приучать собаку к своей постели, поскольку это может спровоцировать плохое поведение у животного. Она станет достаточно агрессивной, потому что сочтет, что кровать – это ее собственная территория. Собака может рычать, чтобы отстоять свое право, и не будет слушаться хозяина.

Также у некоторых собак очень обильное слюноотделение, которое может быть достаточно дискомфортным для владельца животного. Согласитесь, не очень приятно ложиться в постель, полную собачьей слюны. К тому же, собаки очень нагревают кровать, а в жаркую погоду это не очень удобно. А еще животным маленьких размеров часто приходится помогать залезть на кровать, поскольку они самостоятельно не могут этого сделать. Таким образом, собака может сама себе навредить, если неудачно спрыгнет с кровати и травмируется.

Чем может обернуться сон с котом?

Спать с животным в постели очень неудобно, особенно, если кошка ночью хочет поиграть или просто спит на голове. Кроме того, кошки мурлыкают, что успокаивает одних, но очень раздражает других. Еще они довольно часто в течение своего сна меняют положение и могут разбудить своего хозяина.

Лучше не спать со своим домашним любимцем, поскольку можно просто навредить ему. Если вам захочется повернуться на другую сторону, вы можете неосторожно прижать животное. А кот просто укусит вас или поцарапает. Еще после прогулки пушистик может стать носителем блох, а вы даже не заметите этого, что потом приведет к массе неудобств для вас.

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