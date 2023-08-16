Лукашенко наконец спел свою песню для Путина: помогла нейросеть (видео)

Песню голосом белорусского диктатора, которую он пытался исполнить перед российскими журналистами более 25 лет назад, удалось воспроизвести с помощью современных технологий.

С помощью нейросети самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то допел песню, которую пытался исполнить перед российскими журналистами еще в середине 1990-х годов, аккомпанируя себе на баяне.

Белорус Алесь Загорский опубликовал на видеохостинге YouTube клип, в котором нейросеть голосом Александра Лукашенко поет для президента России Владимира Путина известный в советские времена эстрадный хит "Восточная песня".

В комментарии изданию "Зеркало" автор видео отметил, что для своей работы он активно изучает возможности нейросети, в частности, ее применение для обработки инструментов, звуков и вокала.

“Для того чтобы научить нейросеть, ей нужно дать как можно больше примеров голоса нужного человека. Лукашенко идеально подходит для этой цели, потому что он постоянно что-нибудь говорит, а еще любит кричать. Это самый лучший материал для обучения нейросети”, — считает автор видео.

По его словам, монтаж видеоряда занял несколько часов. Что касается выбора героев для клипа, то Алесь считает, что другого выбора не было.

"Лукашенко — это человек, который полностью зависит от Путина, как мне кажется. Просто посмотрите, как часто они встречаются и как это выглядит. Это идеальный материал!" – считает белорус.

"Восточная песня" была написана композитором Давидом Тухмановым на слова Онегина Гаджикасимова еще в 1968 году. Валерий Ободзинский, впервые исполнивший ее, стал звездой в СССР.

В исполнении Лукашенко это произведение звучит особенно драматично.

Напомним, последняя встреча Лукашенко и Путина прошла 23 июля в Санкт-Петербурге. В ходе переговоров белорусский диктатор пожаловался хозяину Кремля на "вагнеровцев".

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