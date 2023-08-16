Лукашенко нарешті заспівав свою пісню для Путіна: допомогла нейромережа (відео)

Пісню голосом білоруського диктатора, яку він намагався виконати перед російськими журналістами понад 25 років тому, вдалося відтворити за допомогою сучасних технологій.

За допомогою нейромережі самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті доспівав пісню, яку намагався виконати перед російськими журналістами ще в середині 1990-х років, акомпануючи собі на баяні.

Білорус Алесь Загорський опублікував на відеохостингу YouTube кліп, у якому нейромережа голосом Олександра Лукашенка співає для президента Росії Володимира Путіна відомий у радянські часи естрадний хіт “Східна пісня”.

У коментарі виданню “Зеркало” автор відео зауважив, що для своєї роботи він активно вивчає можливості нейромережі, зокрема її застосування для обробки інструментів, звуків і вокалу.

“Для того щоб навчити нейромережу, їй потрібно дати якнайбільше прикладів голосу потрібної людини. Лукашенко ідеально підходить для цієї мети, бо він постійно щось каже, а ще любить кричати. Це найкращий матеріал для навчання нейромережі”, - вважає автор відео.

За його словами, монтаж відеоряду зайняв кілька годин. Щодо вибору героїв для кліпу, то Алесь вважає, що іншого вибору не було.

“Лукашенко — це людина, яка повністю залежить від Путіна, як на мене. Просто подивіться, як часто вони зустрічаються і як це виглядає. Це ідеальний матеріал!” – вважає білорус.

“Східна пісня” була написана композитором Давидом Тухмановим на слова Онєгіна Гаджікасімова ще 1968 року. Валерій Ободзінський, який її вперше виконав, став зіркою СРСР.

У виконанні Лукашенка цей твір звучить особливо драматично.

Нагадаємо, остання зустріч Лукашенка та Путіна відбулася 23 липня у Санкт-Петербурзі. Під час переговорів білоруський диктатор поскаржився господарю Кремля на "вагнерівців".

Читайте також: