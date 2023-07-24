Бессонница исчезнет навсегда: что нужно делать

Сделайте эти несколько вещей перед сном, и проблемы бессонницы не будут вас беспокоить.
Ученые доказали, что на сегодняшний день от 30 до 40% всего взрослого населения нашей планеты испытывает проблемы со сном. Из-за бессонницы у человека снижается качество жизни, он может просто умереть от переутомления и истощения организма. В статье собраны полезные и действенные методы, как предотвратить проблемы со сном. Что является причиной бессонницы и как от нее быстро избавиться – читайте дальше.
Причины бессонницы
Бессонница снижает качество нашей жизни, поскольку сон очень важен для отдыха и восстановления всех функций организма. Без регулярного и продолжительного сна мы просто не сможем нормально жить.
Бессонница бывает двух видов – острая и хроническая. При острой – первичной бессоннице, проблема нарушения сна длится до трех недель. Она может быть вызвана стрессами или разными жизненными ситуациями, и проходит, когда исчезает временный фактор, повлекший за собой нарушение сна. Еще первичная бессонница возникает вследствии смены часовых поясов и хронической усталости. Также на здоровый сон влияют употребление алкоголя и табачных изделий.
Хроническая – вторичная бессонница, обусловленная затяжной депрессией, приемом некоторых медицинских препаратов, рядом болезней нервной и сердечно-сосудистой систем, сильной болью, интоксикацией организма. Продолжается вторичная бессонница более трех недель. В случае хронической бессонницы следует обратиться к врачу за квалифицированной помощью.
Как быстро заснуть: ТОП-9 действенных способов
Эти простые и полезные советы помогут быстро заснуть и выспаться. Конечно, если нарушение сна не связано с состоянием здоровья.
- Расслабленное состояние перед сном. К 20:00 старайтесь закончить все свои дела, старайтесь выключить мысли о проблемах. Конечно, сразу не все будет получаться. Тренируйте эту привычку, и через короткое время вам, несомненно, это удастся.
- Подготовка комнаты. Перед сном следует произвести проветривание, температура воздуха в помещении должна быть до 20 градусов.
- Никаких внешних раздражителей у кровати: света и звуков. Выключите свет, закройте шторы, поставьте телефон на беззвучный режим.
- Музыка. Можно слушать классическую музыку или звуки природы.
- Физическая активность за два часа до сна. Очень полезны прогулки на свежем воздухе.
- Не наедаться перед сном и не ложиться голодными. Эти обе крайности мешают здоровому сну. Ужинать нужно за три часа до сна, а перед сном можно выпить стакан молока.
- Ванная с морской солью. Такая процедура успокаивает и расслабляет, если выдался насыщенный эмоциональный день. Температура воды должна быть 37 градусов, а продолжительность пребывания в ванной – 15 минут.
- Отказ от интернета и телевизора. Просмотры новостей, сообщений и соцсетей только возбуждают нервную систему, провоцируя бессонницу.
- Режим сна. Нужно ложиться и просыпаться в одно и то же время. Оптимальное время для ежедневного сна – 8 часов, ложиться следует не позже 23:00.
Что нужно есть и пить, чтобы быстро заснуть
- Киви. Ученые советуют съедать один киви за час до сна в течении четырех недель. Фрукт оказывает положительное влияние на качество сна. А еще содержит много полезных микроэлементов для нашего организма: флавоноиды, каротиноиды, кальций, магний и мелатонин.
- Чай из ромашки. Еще наши предки пили успокаивающий полезный ромашковый чай. Поэтому, если не можете быстро уснуть, перед сном следует выпивать чашку ромашкового чая, который содержит флавоноиды, выполняющие антиоксидантную функцию.
- Вишня. Эта ягода помогает нормировать нарушения сна, также обладает противовоспалительными свойствами. Вишни богаты мелатонином, калием, серотонином и триптофаном – это компоненты, которые помогают быстро заснуть.
- Жирная морская рыба. Идеально подходит к ужину вместе с овощами. Морская рыба содержит витамин D и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые отвечают за уровень серотонина в нашем организме. А от количества «гормона счастья» в организме зависит качество нашего сна. Также морская рыба содержит еще ряд витаминов и веществ, отвечающих за сон. Это калий, цинк, кальций, витамины группы В, магний и фосфор.
Также медики советуют пить валериану, достаточное количество жидкости, избегать употребления перед сном кофеина и острой или жирной пищи.
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