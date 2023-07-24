Бессонница исчезнет навсегда: что нужно делать

Сделайте эти несколько вещей перед сном, и проблемы бессонницы не будут вас беспокоить.

Ученые доказали, что на сегодняшний день от 30 до 40% всего взрослого населения нашей планеты испытывает проблемы со сном. Из-за бессонницы у человека снижается качество жизни, он может просто умереть от переутомления и истощения организма. В статье собраны полезные и действенные методы, как предотвратить проблемы со сном. Что является причиной бессонницы и как от нее быстро избавиться – читайте дальше.

Причины бессонницы

Бессонница снижает качество нашей жизни, поскольку сон очень важен для отдыха и восстановления всех функций организма. Без регулярного и продолжительного сна мы просто не сможем нормально жить.

Бессонница бывает двух видов – острая и хроническая. При острой – первичной бессоннице, проблема нарушения сна длится до трех недель. Она может быть вызвана стрессами или разными жизненными ситуациями, и проходит, когда исчезает временный фактор, повлекший за собой нарушение сна. Еще первичная бессонница возникает вследствии смены часовых поясов и хронической усталости. Также на здоровый сон влияют употребление алкоголя и табачных изделий.

Хроническая – вторичная бессонница, обусловленная затяжной депрессией, приемом некоторых медицинских препаратов, рядом болезней нервной и сердечно-сосудистой систем, сильной болью, интоксикацией организма. Продолжается вторичная бессонница более трех недель. В случае хронической бессонницы следует обратиться к врачу за квалифицированной помощью.

Как быстро заснуть: ТОП-9 действенных способов

Эти простые и полезные советы помогут быстро заснуть и выспаться. Конечно, если нарушение сна не связано с состоянием здоровья.

Расслабленное состояние перед сном. К 20:00 старайтесь закончить все свои дела, старайтесь выключить мысли о проблемах. Конечно, сразу не все будет получаться. Тренируйте эту привычку, и через короткое время вам, несомненно, это удастся.

К 20:00 старайтесь закончить все свои дела, старайтесь выключить мысли о проблемах. Конечно, сразу не все будет получаться. Тренируйте эту привычку, и через короткое время вам, несомненно, это удастся. Подготовка комнаты. Перед сном следует произвести проветривание, температура воздуха в помещении должна быть до 20 градусов.

Перед сном следует произвести проветривание, температура воздуха в помещении должна быть до 20 градусов. Никаких внешних раздражителей у кровати: света и звуков. Выключите свет, закройте шторы, поставьте телефон на беззвучный режим.

Выключите свет, закройте шторы, поставьте телефон на беззвучный режим. Музыка. Можно слушать классическую музыку или звуки природы.

Можно слушать классическую музыку или звуки природы. Физическая активность за два часа до сна. Очень полезны прогулки на свежем воздухе.

Очень полезны прогулки на свежем воздухе. Не наедаться перед сном и не ложиться голодными. Эти обе крайности мешают здоровому сну. Ужинать нужно за три часа до сна, а перед сном можно выпить стакан молока.

Эти обе крайности мешают здоровому сну. Ужинать нужно за три часа до сна, а перед сном можно выпить стакан молока. Ванная с морской солью. Такая процедура успокаивает и расслабляет, если выдался насыщенный эмоциональный день. Температура воды должна быть 37 градусов, а продолжительность пребывания в ванной – 15 минут.

Такая процедура успокаивает и расслабляет, если выдался насыщенный эмоциональный день. Температура воды должна быть 37 градусов, а продолжительность пребывания в ванной – 15 минут. Отказ от интернета и телевизора. Просмотры новостей, сообщений и соцсетей только возбуждают нервную систему, провоцируя бессонницу.

Просмотры новостей, сообщений и соцсетей только возбуждают нервную систему, провоцируя бессонницу. Режим сна. Нужно ложиться и просыпаться в одно и то же время. Оптимальное время для ежедневного сна – 8 часов, ложиться следует не позже 23:00.

Что нужно есть и пить, чтобы быстро заснуть

Киви. Ученые советуют съедать один киви за час до сна в течении четырех недель. Фрукт оказывает положительное влияние на качество сна. А еще содержит много полезных микроэлементов для нашего организма: флавоноиды, каротиноиды, кальций, магний и мелатонин.

Ученые советуют съедать один киви за час до сна в течении четырех недель. Фрукт оказывает положительное влияние на качество сна. А еще содержит много полезных микроэлементов для нашего организма: флавоноиды, каротиноиды, кальций, магний и мелатонин. Чай из ромашки. Еще наши предки пили успокаивающий полезный ромашковый чай. Поэтому, если не можете быстро уснуть, перед сном следует выпивать чашку ромашкового чая, который содержит флавоноиды, выполняющие антиоксидантную функцию.

Еще наши предки пили успокаивающий полезный ромашковый чай. Поэтому, если не можете быстро уснуть, перед сном следует выпивать чашку ромашкового чая, который содержит флавоноиды, выполняющие антиоксидантную функцию. Вишня. Эта ягода помогает нормировать нарушения сна, также обладает противовоспалительными свойствами. Вишни богаты мелатонином, калием, серотонином и триптофаном – это компоненты, которые помогают быстро заснуть.

Эта ягода помогает нормировать нарушения сна, также обладает противовоспалительными свойствами. Вишни богаты мелатонином, калием, серотонином и триптофаном – это компоненты, которые помогают быстро заснуть. Жирная морская рыба. Идеально подходит к ужину вместе с овощами. Морская рыба содержит витамин D и полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые отвечают за уровень серотонина в нашем организме. А от количества «гормона счастья» в организме зависит качество нашего сна. Также морская рыба содержит еще ряд витаминов и веществ, отвечающих за сон. Это калий, цинк, кальций, витамины группы В, магний и фосфор.

Также медики советуют пить валериану, достаточное количество жидкости, избегать употребления перед сном кофеина и острой или жирной пищи.

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