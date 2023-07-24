Безсоння зникне назавжди: що потрібно робити

Зробіть ці кілька речей перед сном – і проблеми безсоння вас не турбуватимуть.

Вчені довели, що на сьогодні від 30 до 40% усього дорослого населення нашої планети мають проблеми зі сном. Через безсоння у людини знижується якість життя, вона може просто померти від перевтоми та виснаження організму. У статті зібрано корисні й дієві методи, як запобігти проблемам зі сном. Що є причиною безсоння та як його швидко позбутися – читайте далі.

Причини безсоння

Безсоння знижує якість нашого життя, оскільки сон дуже важливий для відпочинку й відновлення всіх функцій організму. Без регулярного та тривалого сну ми просто не зможемо нормально жити.

Безсоння буває двох видів – гостре і хронічне. За гострого – первинного – безсоння проблема порушення сну триває до трьох тижнів. Воно може бути викликане стресами чи різними життєвими ситуаціями, і минає, коли зникає тимчасовий чинник, який спричинив порушення сну. Ще первинне безсоння виникає внаслідок зміни часових поясів і хронічної втоми. Також на здоровий сон впливають вживання алкоголю й тютюнових виробів.

Хронічне – вторинне – безсоння зумовлене затяжною депресією, прийомом деяких медичних препаратів, низкою хвороб нервової та серцево-судинної систем, сильним болем, інтоксикацією організму. Триває вторинне безсоння більше трьох тижнів. У разі хронічного безсоння варто звернутися до лікаря по кваліфіковану допомогу.

Як швидко заснути: топ-9 дієвих способів

Ці прості та корисні поради допоможуть швидко заснути й добре виспатися. Звісно, якщо порушення сну не пов’язане зі станом здоров’я.

Розслаблений стан перед сном. До 20:00 намагайтеся закінчити всі свої справи, "вимкнути" думки про проблеми. Звісно, одразу не все вдаватиметься. Тренуйте цю звичку, і через короткий проміжок часу вам, безсумнівно, це вдасться.

До 20:00 намагайтеся закінчити всі свої справи, "вимкнути" думки про проблеми. Звісно, одразу не все вдаватиметься. Тренуйте цю звичку, і через короткий проміжок часу вам, безсумнівно, це вдасться. Підготовка кімнати. Перед сном варто зробити провітрювання, температура повітря у приміщенні має бути до 20 градусів.

Перед сном варто зробити провітрювання, температура повітря у приміщенні має бути до 20 градусів. Жодних зовнішніх подразників біля ліжка: світла та звуків. Вимкніть світло, закрийте штори, поставте телефон на беззвучний режим.

Вимкніть світло, закрийте штори, поставте телефон на беззвучний режим. Музика. Можна слухати класичну спокійну музику чи звуки природи.

Можна слухати класичну спокійну музику чи звуки природи. Фізична активність за дві години до сну. Дуже корисні прогулянки на свіжому повітрі.

Дуже корисні прогулянки на свіжому повітрі. Не наїдатися перед сном і не лягати голодними. Ці обидві крайності заважають здоровому сну. Вечеряти потрібно за три години до сну, а перед сном можна випити склянку молока.

Ці обидві крайності заважають здоровому сну. Вечеряти потрібно за три години до сну, а перед сном можна випити склянку молока. Ванна з морською сіллю. Така процедура заспокоює та розслабляє, якщо видався насичений емоційний день. Температура води має бути 37 градусів, а тривалість перебування у ванні – 15 хвилин.

Така процедура заспокоює та розслабляє, якщо видався насичений емоційний день. Температура води має бути 37 градусів, а тривалість перебування у ванні – 15 хвилин. Відмова від інтернету та телевізора. Перегляди новин, повідомлень і соцмереж лише збуджують нервову систему, що провокує безсоння.

Перегляди новин, повідомлень і соцмереж лише збуджують нервову систему, що провокує безсоння. Режим сну. Потрібно лягати та прокидатися в один і той самий час. Оптимальний час для щоденного сну – 8 годин, лягати варто не пізніше 23:00.

Що потрібно їсти та пити, щоб швидко заснути

Ківі. Вчені радять з’їдати один ківі за годину до сну впродовж чотирьох тижнів. Фрукт позитивно впливає на якість сну. А ще містить багато корисних мікроелементів для нашого організму: флавоноїди, каротиноїди, кальцій, магній і мелатонін.

Вчені радять з’їдати один ківі за годину до сну впродовж чотирьох тижнів. Фрукт позитивно впливає на якість сну. А ще містить багато корисних мікроелементів для нашого організму: флавоноїди, каротиноїди, кальцій, магній і мелатонін. Чай з ромашки. Ще наші предки пили корисний заспокійливий ромашковий чай. Тому якщо не можете швидко заснути, перед сном варто випивати чашку такого чаю, який містить також флавоноїди, що виконують антиоксидантну функцію.

Ще наші предки пили корисний заспокійливий ромашковий чай. Тому якщо не можете швидко заснути, перед сном варто випивати чашку такого чаю, який містить також флавоноїди, що виконують антиоксидантну функцію. Вишня. Ця ягода допомагає унормовувати порушення сну, також має протизапальні властивості. Вишні багаті на мелатонін, калій, серотонін та триптофан – компоненти, які допомагають швидко заснути.

Ця ягода допомагає унормовувати порушення сну, також має протизапальні властивості. Вишні багаті на мелатонін, калій, серотонін та триптофан – компоненти, які допомагають швидко заснути. Жирна морська риба. Ідеально підходить на вечерю разом з овочами. Морська риба містить вітамін D і поліненасичені жирні кислоти омега-3, які відповідають за рівень серотоніну в нашому організмі. А від кількості "гормону щастя" в організмі залежить якість нашого сну. Також морська риба містить ще низку вітамінів і речовин, що відповідають за сон. Це калій, цинк, кальцій, вітаміни групи В, магній та фосфор.

Також медики радять пити валеріану, достатню кількість рідини, уникати вживання перед сном кофеїну та гострої чи жирної їжі.

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