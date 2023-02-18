Фермер загинув після смертельного удару півня

Півень породи брахма зробив глибоку рану на нозі селянина, після чого чоловік втратив надто багато крові.

Досвідчений ірландський фермер, 67-річний Джаспер Краус помер від втрати крові та серцевого нападу після нападу свого домашнього півня.

Про обставини трагедії виданню Independent розповіла донька загиблого селянина Вірджинія.

За її словами, вона вирішила попередити власників свійської птиці про необхідність стежити за ознаками агресії.

Вірджинія повідомила, що за рік до цього нападу півень породи брахма уже спробував напасти на її трирічну дочку Джозі. Забіяку тоді хотіли посадити в клітку, але батько забрав його на своє обійстя, де він вільно ходив подвір’ям.

Під час наступного приступу агресивності півень завдав своєму господарю рану на лівій нозі глибиною 1,5 см. Джаспер швидко втрачав кров із глибокої рани, тож повернувся до будинку і викликав швидку допомогу.

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Ще до прибуття медиків він втратив свідомість від втрати крові. Реанімаційні заходи не допомогли. Слідство повідомило, що причиною загибелі стала смертельна серцева аритмія.

“Коли я зайшла до будинку, то побачила літри крові навколо сходів і кривавий слід, що веде до курника в саду. Після того, як він помер, мені довелося прибрати кров, це було надзвичайно важко”, - розповіла Вірджинія.

Тепер вона хоче попередити інших про небезпеку домашньої птиці - навіть такої нібито безпечної породи як брахма.

Вважається, що її батько був одним із небагатьох людей у світі, які були вбиті таким чином.

Нагадаємо, раніше на бійні Sheung Shui, що на північній околиці китайського Гонконга, 61-річний м'ясник помер, намагаючись зарізати свиню.

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