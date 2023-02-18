Фермер погиб после смертельного удара петуха

Петух породы брахма сделал глубокую рану на ноге крестьянина, после чего мужчина потерял слишком много крови.

Опытный ирландский фермер, 67-летний Джаспер Краус умер от потери крови и сердечного приступа после нападения своего домашнего петуха.

Об обстоятельствах трагедии изданию Independent рассказала дочь погибшего крестьянина Вирджиния.

По ее словам, она решила предупредить владельцев домашних птиц о необходимости следить за признаками агрессии.

Вирджиния сообщила, что за год до этого нападения петух породы брахма уже попытался напасть на ее трехлетнюю дочь Джози. Драчуна тогда хотели посадить в клетку, но отец забрал его на свою усадьбу, где он свободно ходил по двору.

Во время следующего приступа агрессивности петух нанес своему хозяину рану на левой ноге глубиной 1,5 см. Джаспер быстро терял кровь из глубокой раны, поэтому вернулся в дом и вызвал скорую помощь.

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Еще до прибытия медиков он упал в обморок от потери крови. Реанимационные мероприятия не помогли. Следствие сообщило, что причиной гибели стала смертельная сердечная аритмия.

“Когда я зашла в дом, то увидела литры крови вокруг лестницы и кровавый след, ведущий к курнику в саду. После того, как он умер, мне пришлось убрать кровь, это было очень тяжело”, — рассказала Вирджиния.

Теперь она хочет предупредить других об опасности домашней птицы – даже такой якобы безопасной породы, как брахма.

Считается, что ее отец был одним из немногих людей в мире, убитых таким образом.

Напомним, ранее на бойне Sheung Shui на северной окраине китайского Гонконга 61-летний мясник скончался, пытаясь зарезать свинью.

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