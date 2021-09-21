Казахстан позбудеться спільного телефонного коду з РФ

Новий національний код буде тризначним.
Казахстан перейде на новий національний код від січня 2023 року. Відколи країна вийшла зі складу СРСР за нею закріпили такий же код, як і в Росії, +7.
Про це повідомляє видання 365info.kz з посиланням на Міністерство цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану.
У Бюро стандартизації Міжнародного союзу електрозв'язку для Казахстану уже зарезервовано новий код +997.
“Раніше ми ділили код +7 разом з Росією, тепер, коли ви зателефонуєте з нашої країни за кордон, буде висвітлюватися Казахстан”, - зауважив з цього приводу міністр цифрового розвитку Багдат Мусін.
Від часу присвоєння новий і старий коди можна буде використовувати паралельно протягом двох років. Повний перехід очікується до 2025 року.
Нагадаємо, в окупованому Криму телефонні коди міст і населених пунктів, а також порядок набору абонентів перевели на російські стандарти.