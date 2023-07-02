Короля південноафриканських зулусів госпіталізували: підозрюють підступне отруєння

У приватній лікарні, де перебуває король зулусів, встановили блокпости та охорону із озброєних офіцерів.

Король зулусів Південно-Африканської Республіки 48-річний Місузулу КаЗвелитіні, який торік вступив на престол внаслідок запеклої боротьби в королівській родині, був екстрено госпіталізований через підозру в отруєнні.

Про це повідомив у неділю, 2 липня, глава адміністрації королівської родини принц Мангосуту Бутелезі в офіційному комюніке, передає ВВС.

Його госпіталізація відбулася після раптової смерті головного радника Ксаба, якого, ймовірно, отруїли, коли він перебував в гостях у короля. “Коли його величності стало погано, він запідозрив, що його теж отруїли”, – пояснив Бутелезі.

Король зулусів лікується в сусідній державі Есватіні, останній абсолютній монархії в Африці. Своє рішення він пояснив тим, що в ПАР обоє його батьків “лікувалися і померли”.

За інформацією джерел з поліції Есватіні, король зулусів проходить лікування в приватній лікарні в Езулвіні, за кілька кілометрів від королівської резиденції. У лікарні встановлено блокпости із озброєними офіцерами

КаЗвелитіні вступив у права короля зулусів у жовтні 2022 року після того, як його батько Гудвілл Звелитіні помер від коронавірусу. Коронації передувала запекла боротьба всередині королівської сім'ї, оскільки на трон претендували інші діти покійного монарха. Звелитіні мав шість дружин і 26 дітей.

Зулуський престол вважається найпрестижнішим серед традиційних лідерів ПАР, де суверени та вожді визнаються Конституцією. Королі не мають виконавчої влади, вони мають глибокий моральний авторитет і шануються своїм народом. Зулуси – найчисленніший народ республіки, що налічує 11 млн осіб.

Нагадаємо, у Намібії 13 членів однієї сім'ї померли після того, як з'їли кашу. Каша з проса стала токсичною через додавання осаду від домашнього пива.

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