Найкращі книжки ХХІ століття: рейтинг від The New York Times

Перелік найкращих книжок, які були видані від 2000 року, було укладено виданням The New York Times. На першому місці опинився роман італійської письменниці Елени Ферранте "Моя неймовірна подруга".

Про це повідомили у The New York Times

Щоб укласти цей перелік, видання провело опитування серед визнаних експертів - письменників, публіцистів, науковців, редакторів, журналістів, критиків, видавців, поетів, перекладачів, книготорговців та бібліотекарів. Кожного з них попросили на власний розсуд, без жодних критеріїв назвати 10 найкращих книжок, виданих у цьому столітті.

Роман італійки Ферранте (це псевдонім письменниці, яка зберігає своє інкогніто), який визнали найкращою книжкою першої чверті цього століття, вийшов друком 2012 року. Це історія про дружбу двох дівчаток: слухняної та старанної Елени та її більш харизматичної та норовливої подруги Ліли. Вони ростуть у бідному районі Неаполя у 1950-х роках. Цей роман входить до серії із чотирьох книжок "Неаполітанські романи", в яких письменниця торкається тем мистецтва, політики, класів, гендеру, філософії та долі.

До першої десятки найкращих книжок потрапили:

"Тепло інших сонць: епічна історія великої американської міграції" Ізабель Вілкерсон ;

; "Вулфголл" Хілларі Мантел ;

; "Відомий світ" Едварда Пола Джонса;

"Виправлення" Джонатана Франзена ;

; "2666" Роберто Боланьо;

"Підземна залізниця" Колсона Уайтхеда ;

; "Аустерліц" Вінфріда Георга Зебальда ;

; "Не відпускай мене" Кадзуо Ішигуро;

"Гілеад" Мерілін Робінсон.

З повним списком зі 100 книжок можна ознайомитись тут.

Фаворитів кожного окремого експерта можна подивитися тут.

Нагадаємо, українська громадська організація PEN визначила найкращі книжки 2023 року. Список охоплює прозові й поетичні новинки, переклади, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристику.

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