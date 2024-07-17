Польща проведе військову операцію на кордоні з Білоруссю – подробиці

Біля кордонів Білорусі поляки проведуть операцію, до якої залучать близько 17 тисяч військових.

У Польщі на кордоні з Білоруссю від 1 серпня розпочнеться операція "Безпечне Підляшшя", до якої залучать близько 17 тисяч військових. Відповідальною за операцію буде 18-та механізована дивізія.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Комиш, пише RMF24.

"Будуть декілька операцій – одна для підготовки, одна для охорони кордону – і буде створена одна операція «Безпечне Підляшшя», в якій візьмуть участь до 17 тисяч солдатів", - сказав очільник Міноборони.

Косіняк-Комиш зокрема заявив, що рішення про запровадження буферної зони на кордоні з Білоруссю має позитивний ефект – кількість спроб перетину кордону і самих перетинів зменшилась.

Очільник Міноборони додав, що для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, зокрема і ті, які брали участь у місії в Косові.

Міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк розповів, що спільно з Міністерством закордонних справ проводяться заходи, спрямовані на те, щоб громадяни країн, з яких прибувають нелегальні мігранти, усвідомлювали, що запланований ними перетин польсько-білоруського кордону є злочином.

"Ми також постійно чинимо політичний тиск на Білорусь, щоб вона відмовилася від цієї процедури", - додав він.

Міністр зазначив, що Польща також вимагає від Білорусі співпраці у розслідуванні, щоб знайти вбивцю польського солдата, який помер після поранення на кордоні.

Нагадаємо, Дуда повідомив, що наблизить війну Росії з НАТО.

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