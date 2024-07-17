Знання правильного обрізання лаванди дозволить тримати ці дивовижно ароматні рослини в гарному стані протягом багатьох років. А також гарантує, що її структура залишатиметься компактною та охайною, що особливо важливо, якщо ви плануєте використовувати лаванду в озелененні. На своїй сторінці Instagram anzhela_sad розповіла як правильно обрізати лаванду у вашому саду.

Вирощувати лаванду з живців або насіння не є складним завданням. Однак, якщо обрізка виконується неправильно, можуть утворитися її здерев'яніння, яке з часом матиме непривабливий вигляд, а рослина потребуватиме пересадки.

Після завершення цвітіння не треба обрізати лаванду по одній або декілька гілочок в очікуванні, коли ж дозріють усі квіти. Їх всі треба зрізати за один раз, приблизно на 1/3 куща.

Для зручності можна використати мотузку, зв'язавши всі квіти разом і видаливши відцвілі стебла. Потім треба відрізати верхівки пагонів на 2-3 см. Не треба залишати гілочки з бутонами та молодим листям по боках, але треба уникати обрізання старих задерев’янілих частин, оскільки це може зашкодити рослині.

Що робити:

Використовуючи чистий гострий секатор, відріжте кущ приблизно на третину, щоб видалити квіти та частину зеленого стебла;

Не обрізайте рослину "сильно", наближаючись до дерев’яної основи стебла, важливо залишати багато зелені на стеблах, коли рослина молода.

Спробуйте зробити рівномірну куполоподібну форму, залишаючи стебла довшими в середині та поступово скорочуючи їх у міру просування до зовнішніх країв рослини.

Після обрізання лаванди ви можете отримати друге цвітіння. Обріжте їх так само як тільки закінчите, але зробіть це задовго до настання холодної осені.

Якщо це "стрижка", то її можна робити на початку цвітіння, всередині або коли ваш кущ втратив свій декоративний вигляд. Але намагайтеся робити це не пізніше кінця липня, адже це крайній термін. Якщо вчасно влітку зробити обрізання, то вже ранньої весни лаванда матиме акуратний та охайний вигляд.

Для повторного цвітіння лаванду краще обрізати якомога раніше, не чекаючи повного розпускання квітів. Якщо у вас однорічний кущ, то йому взагалі краще не давати квітнути, аби він не витрачав сили та енергію на квіти, а формував гарний та міцний каркас для наступного року.

Виняток, це якщо ви залишаєте квіти на насіння, адже його краще збирати з найкрасивіших і сильних кущів. Не варто чекати якісного насіння від повторного цвітіння.

Якщо ви не обрізаєте лаванду, рослина швидко стане довгоногою, задерев’яніє та не зможе добре тримати власну вагу. Це означає, що стебла будуть перекидатися, коли вони будуть наповнені квітами, внаслідок чого рослина розповзатиметься й оголюватиме більше старої деревини.

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