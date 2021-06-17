Нема антитіл: російська "ЕпіВакКорона" не допомогла половині щеплених

Російська вакцина "ЕпіВакКорона" показала низьку ефективність.
У майже половини добровольців, які отримали вакцину російську вакцину від коронавірусу "ЕпіВакКорона", через 9 місяців не проявляються антитіла.
Про це заявив гендиректор наукового центру "Вектор" Рінат Максютов в інтерв'ю одному з російських телеканалів.
"Станом на 3 і 6 місяців ми фіксуємо наявність антитіл у всіх вакцинованих добровольців. Станом на 9 місяців у половини добровольців також спостерігаємо, що детектується рівень антитіл до вірусу", — сказав Максютов.
Раніше учасники клінічних досліджень "ЕпіВакКорони" звернулися до російського МОЗ. Вони заявляли, що більше 50% учасників отримали негативні аналізи на антитіла. Хоча плацебо мало бути лише у 25%.
Нагадаємо, що в Росії зареєстрували четверту вакцину проти COVID-19 власного виробництва "Супутник Лайт".
У січні 2021 року в Росії заявили про випуск вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона". У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавируса "КовіВак". Ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.