Нема антитіл: російська "ЕпіВакКорона" не допомогла половині щеплених

Російська вакцина "ЕпіВакКорона" показала низьку ефективність.

У майже половини добровольців, які отримали вакцину російську вакцину від коронавірусу "ЕпіВакКорона", через 9 місяців не проявляються антитіла.

Про це заявив гендиректор наукового центру "Вектор" Рінат Максютов в інтерв'ю одному з російських телеканалів.

"Станом на 3 і 6 місяців ми фіксуємо наявність антитіл у всіх вакцинованих добровольців. Станом на 9 місяців у половини добровольців також спостерігаємо, що детектується рівень антитіл до вірусу", — сказав Максютов.

Раніше учасники клінічних досліджень "ЕпіВакКорони" звернулися до російського МОЗ. Вони заявляли, що більше 50% учасників отримали негативні аналізи на антитіла. Хоча плацебо мало бути лише у 25%.

Нагадаємо, що в Росії зареєстрували четверту вакцину проти COVID-19 власного виробництва "Супутник Лайт".

У січні 2021 року в Росії заявили про випуск вакцини від коронавірусу "ЕпіВакКорона". У лютому в РФ зареєстрували третю російську вакцину від коронавируса "КовіВак". Ця російська вакцина, як і попередні дві, не пройшла третю фазу клінічних випробувань.

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