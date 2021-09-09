Папа Римський зробив прохолодний подарунок в'язням

У двох в’язницях у столиці Італії ув’язнені отримали морозиво від понтифіка.

Влітку цього року, коли Італія потерпала від неймовірної спеки, папа Римський Франциск відправив в'язням 15 тисяч порцій морозива.

Про це повідомили на офіційній сторінці Ватикану, оприлюднивши звіт поро справи милосердя понтифіка.

Як йдеться у повідомленні, морозиво від папи Римського доставили в дві римські в'язниці - Regina Coeli в центрі міста і Rebibbia на околиці.

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У заяві Ватикану також йдеться про те, що волонтери Ватикану цього літа не мали відпустки, "продовжуючи присвячувати себе, серед іншого, двом з семи діл милосердя: відвідування ув'язнених і потіху стражденних".

Пресслужба Ватикану відзначає, що ця пожертва папи Римського була лише одним з кількох "маленьких євангельських жестів", зроблених влітку, "щоб допомогти і дати надію тисячам людей в тюрмах Риму".

Нагадаємо, минулого літа неймовірна спека з рекордними температурами в районі 40 градусів була зареєстрована на всій території Італії.

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