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Щонайменше 157 людей загинули внаслідок зсувів через сильні дощі

Щонайменше 157 людей загинули внаслідок зсувів через сильні дощі

Зсув грунту

Рятувальники продовжують шукати зниклих безвісти.

Щонайменше 157 людей загинули через селеві потоки у віддаленій частині Ефіопії, яка постраждала від сильних дощів.

Про це повідомила місцева влада у вівторок, передає "AP".

Зазначається, що маленькі діти та вагітні жінки були серед жертв селевих потоків у районі Кенчо Шача Гозді на півдні Ефіопії.

"Кількість загиблих зросла до 157 у вівторок, оскільки пошукові операції тривали в цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Більшість жертв були поховані під зсувом у понеділок вранці, коли рятувальники шукали на крутій місцевості людей, які вижили під час іншого зсуву минулого дня.

За словами Аєле, щонайменше п'ятьох людей витягли живими з багнюки.

Чиновник у Гофі Маркос Мелезе сказав, що багато людей залишаються зниклими безвісти серед групи, яка була покрита брудом, намагаючись врятувати інших.

"Ми все ще шукаємо зниклих безвісти", — сказав Мелезе, директор агентства з реагування на стихійні лиха в зоні Гофа.

"Є діти, які обіймаються з трупами, втративши через аварію всю сім’ю, включаючи матір, батька, брата і сестру", – сказав він.

Під час дощів в Ефіопії, які почалися в липні і, як очікується, триватимуть до середини вересня, зсуви є звичайним явищем.

Нагадаємо, Київ накрила потужна гроза.

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