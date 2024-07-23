Щонайменше 157 людей загинули внаслідок зсувів через сильні дощі

Щонайменше 157 людей загинули через селеві потоки у віддаленій частині Ефіопії, яка постраждала від сильних дощів.

Про це повідомила місцева влада у вівторок, передає "AP".

Зазначається, що маленькі діти та вагітні жінки були серед жертв селевих потоків у районі Кенчо Шача Гозді на півдні Ефіопії.

"Кількість загиблих зросла до 157 у вівторок, оскільки пошукові операції тривали в цьому районі", - йдеться в повідомленні.

Більшість жертв були поховані під зсувом у понеділок вранці, коли рятувальники шукали на крутій місцевості людей, які вижили під час іншого зсуву минулого дня.

За словами Аєле, щонайменше п'ятьох людей витягли живими з багнюки.

Чиновник у Гофі Маркос Мелезе сказав, що багато людей залишаються зниклими безвісти серед групи, яка була покрита брудом, намагаючись врятувати інших.

"Ми все ще шукаємо зниклих безвісти", — сказав Мелезе, директор агентства з реагування на стихійні лиха в зоні Гофа.

"Є діти, які обіймаються з трупами, втративши через аварію всю сім’ю, включаючи матір, батька, брата і сестру", – сказав він.

Під час дощів в Ефіопії, які почалися в липні і, як очікується, триватимуть до середини вересня, зсуви є звичайним явищем.

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