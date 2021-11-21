Теракт в Єрусалимі: палестинець відкрив стрілянину по людях біля Храмової гори

Теракт в Єрусалимі: палестинець відкрив стрілянину по людях біля Храмової гори

Одна людина загинула.

В Єрусалимі у Старому місті, 21 листопада, палестинець відкрив стрілянину по перехожих.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Напад було скоєно на Ланцюговій вулиці (неподалік Храмової гори), яка відокремлює мусульманський квартал від єврейського.

В результаті, поранення отримали п'ятеро людей: один помер, ще двоє цивільних у різному стані важкості також отримали легкі поранення двоє поліцейських. Терориста вдалося ліквідувати, але його спільник зник..

WATCH: The moment a terrorist attack took place meters away from the Western Wall Plaza in #Jerusalem. Shots heard on the Western Wall live feed & police can seen running towards the scene.

Four people injured: 1 critically, 1 moderately and 2 lightly. The terrorist taken down. pic.twitter.com/60JQK389cS — StandWithUs (@StandWithUs) November 21, 2021

Служба швидкої допомоги "Маген Давид Адом" передає, що поранених було доставлено до лікарень "Адаса Ар а-Цофім", "Адаса Ейн-Керем" та "Шаарей Цедек".

Згодом стало відоме ім'я застреленого терориста. Це 42-річний Фад Абу Шхаде з табору біженців Шуафат (північно-східна околиця Єрусалиму). За даними служби безпеки, Шхаде був активістом ХАМАС. Керівництво якого заявило, що вітають дії "героя", який вчинив напад на ізраїльтян у Старому місті Єрусалима.

Зазначимо кілька днів до цього ізраїльські силовики застрелили палестинського підлітка після того, як він з ножем напав на офіцерів