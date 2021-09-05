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У Берліні афганець напав з ножем на двох людей

У Берліні афганець напав з ножем на двох людей

Associated Press

Поранення отримали 58-річна жінка і 66-річний чоловік.

У столиці Німеччини Берліні афганець напав з ножем на двох людей.

Про це інформує поліція Берліна в Twitter.

Поранення отримала 58-річна садівниця і 66-річний чоловік, який прийшов їй на допомогу.

Нападника затримали. Відомо, що афганець проживає в Німеччині від 2016 року. За словами правоохоронців, чоловік страждає психічним розладом. Проте версія, що напад був здійснений через "ісламістські мотиви", не відкидається.

Раніше Папа Римський закликав країни світу приймати афганських біженців.

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