У Берліні афганець напав з ножем на двох людей

У Берліні афганець напав з ножем на двох людей

Поранення отримали 58-річна жінка і 66-річний чоловік.

У столиці Німеччини Берліні афганець напав з ножем на двох людей.

Про це інформує поліція Берліна в Twitter.

Поранення отримала 58-річна садівниця і 66-річний чоловік, який прийшов їй на допомогу.

Нападника затримали. Відомо, що афганець проживає в Німеччині від 2016 року. За словами правоохоронців, чоловік страждає психічним розладом. Проте версія, що напад був здійснений через "ісламістські мотиви", не відкидається.

Раніше Папа Римський закликав країни світу приймати афганських біженців.

Нагадаємо:

В афганській провінції Панджшер — єдиній, яка не підкорилась талібам, бійці руху опору вбили десятки ісламістів, коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині.

коли терористи розпочали штурм їхньої гірської твердині. Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану – з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США.

– з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США. Спецпризначенець ексклюзивно для ТСН розповів про унікальну рятувальну операцію в Афганістані.

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