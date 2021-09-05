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В Берлине афганец напал с ножом на двух человек

В Берлине афганец напал с ножом на двух человек

Associated Press

Ранения получили 58-летняя женщина и 66-летний мужчина.

В столице Германии Берлине афганец напал с ножом на двух человек.

Об этом сообщает полиция Берлина в Twitter.

Ранения получила 58-летняя садовница и 66-летний мужчина, который пришел ей на помощь.

Нападающего задержали. Известно, что афганец проживает в Германии с 2016 года. По словам правоохранителей, мужчина страдает психическим расстройством. Однако версия, что нападение было совершено из-за "исламистских мотивов", не исключено.

Ранее Папа Римский призвал страны мира принимать афганских беженцев.

Напомним

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