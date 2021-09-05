В Берлине афганец напал с ножом на двух человек

Ранения получили 58-летняя женщина и 66-летний мужчина.
В столице Германии Берлине афганец напал с ножом на двух человек.
Об этом сообщает полиция Берлина в Twitter.
Ранения получила 58-летняя садовница и 66-летний мужчина, который пришел ей на помощь.
Нападающего задержали. Известно, что афганец проживает в Германии с 2016 года. По словам правоохранителей, мужчина страдает психическим расстройством. Однако версия, что нападение было совершено из-за "исламистских мотивов", не исключено.
Ранее Папа Римский призвал страны мира принимать афганских беженцев.
Напомним
- В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.
- Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 000 человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.
- Спецназовец эксклюзивно для ТСН рассказал об уникальной спасательной операции в Афганистане.