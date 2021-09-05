В Берлине афганец напал с ножом на двух человек

В Берлине афганец напал с ножом на двух человек

Ранения получили 58-летняя женщина и 66-летний мужчина.

В столице Германии Берлине афганец напал с ножом на двух человек.

Об этом сообщает полиция Берлина в Twitter.

Ранения получила 58-летняя садовница и 66-летний мужчина, который пришел ей на помощь.

Нападающего задержали. Известно, что афганец проживает в Германии с 2016 года. По словам правоохранителей, мужчина страдает психическим расстройством. Однако версия, что нападение было совершено из-за "исламистских мотивов", не исключено.

Ранее Папа Римский призвал страны мира принимать афганских беженцев.

Напомним

В афганской провинции Панджшер — единственной, которая не покорилась талибам, бойцы сопротивления убили десятки исламистов, когда террористы начали штурм их горной крепости.

когда террористы начали штурм их горной крепости. Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана — из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 000 человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США.

— из Кабула вылетел последний американский самолет. Военная операция, длившаяся 20 лет, — завершена, это подтвердили в Пентагоне. За две недели эвакуировали более 120 000 человек. В то же время в Афганистане осталось более сотни американцев, которые не смогли добраться до аэропорта Кабула. Так же как и тысячи афганцев, сотрудничавших с США. Спецназовец эксклюзивно для ТСН рассказал об уникальной спасательной операции в Афганистане.

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