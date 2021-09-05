"Танцы со звездами": Джамала рассказала о своем партнере

Артистка выйдет на паркет с новым хореографом.

Через несколько часов на 1+1 стартует долгожданная премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами".

Одной из участниц стала известная певица Джамала. В программе "Світське життя" артистка рассказала о своем партнере, имя которого пока что остается в тайне. Впрочем, исполнительница отметила, что это новый хореограф. Поэтому, судя по всему, она не будет танцевать с Дмитрием Дикусаром или Максом Леоновым.

"У меня такой партнер, мама дорогая! Он шел вообще на "Танцы", чтобы восстановить уважение именно к бальным танцам. Такова его миссия. Он говорил: "Ты знаешь, мне так не нравится, когда бальники ведут себя довольно вызывающе. Мне нравится, когда в этом есть уважение". Он научил меня держать нос, плечи. Я думаю, что у меня получится станцевать хорошо с ним", — рассказала знаменитость.

Недавно, по случаю празднования 30-летия независимости Украины в Киеве прошел благотворительный концерт итальянского оперного певца Андреа Бочелли. В дуэте с тенором спели две украинские артистки Тина Кароль и Джамала. Исполнительница вспомнила свою реакцию, когда поняла, что маэстро выбрал ее для дуэта.

"Я просто начала в этот день готовиться. Я открыла ноты, все что было, переслушала много версий, чтобы сделать свою. У нас почти не было репетиций. Одна репетиция, даже просто под рояль. Я спела "I pray you'll be our eyes", а он:" Bravo!". Такие отметочки делал", — поделилась звезда.

ВИДОС

Напомним, ранее экс-продюсер Джамалы обвинил ее в шантаже и манипуляциях. Игорь Тарнопольский отметил, что сторона певицы прервала переговоры.

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