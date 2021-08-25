Тина Кароль в обтягивающем платье из шелка перепела самого Бочелли

Тина Кароль в обтягивающем платье из шелка перепела самого Бочелли

Звезды выступили на площади Конституции возле Мариинского парка в Киеве.

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно представила свой проект "Молода кров", спела в дуэте с мировой легендой музыки, обладателем премии "Грэмми" Андреа Бочелли.

Его концерт состоялся 24 августа в рамках празднования 30-летия Независимости Украины на площади Конституции возле Мариинского парка в Киеве. Для своего выступления Тина Кароль выбрала желтое платье из шелка Georges Chakra.

Артистка также приняла участие в специальном выпуске ТСН, символически исполнив песню "Україна — це ти" в прямом эфире. Певица выступила в историческом центре столицы на Золотых воротах. Белое платье от кутюрье Georges Chakra, в котором выступала Кароль, было инкрустировано драгоценными камнями и весило 10 килограмм.

Праздничные выступления в День Независимости Тина Кароль завершила на стадионе "Олимпийский". Певица выступила в финале торжественного концерта "День Рождения Страны", исполнив свои знаменитые хиты "Намалюю тобі зорі", "Ніжно", "Закрити твої очі". Свой хит "Україна — це ти" Тина Кароль исполнила с артистами своего альбома дуэтов "Молода кров" Алиной Паш, Wellboy и САМНАСАМ.

Напомним, что ранее певица приняла участие в президентской премии "Национальная легенда Украины", будучи презентером премии для Софии Ротару. В приветственной речи Кароль сказала, что у Ротару много поклонников по всему миру, и она не исключение. Во время премии певица также исполнила песни "Край" и "Червона рута".

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