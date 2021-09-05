"Танці з зірками": Джамала розповіла про свого партнера

Артистка вийде на паркет із новим хореографом.

За декілька годин на 1+1 стартує довгоочікувана прем'єра нового сезону шоу "Танці з зірками".

Однією з учасниць стала відома співачка Джамала. У програмі "Світське життя" артистка розповіла про свого партнера, ім'я якого поки що залишається в таємниці. Втім, виконавиця зазначила, що це новий хореограф. Тож, судячи з цього, вона не танцюватиме з Дмитром Дікусаром чи Максом Леоновим.

"У мене такий партнер, мама дорога! Він йшов взагалі на "Танці", щоб відновити повагу саме до бальних танців. Така його місія. Він казав: "Ти знаєш, мені так не подобається, коли бальники поводяться доволі вульгарно. Мені подобається, коли в цьому є повага". Він навчив мене тримати ніс, плечі. Я думаю, що в мене вийде станцювати добре з ним", – розповіла знаменитість.

Нещодавно, з нагоди святкування 30-річчя незалежності України у Києві відбувся благодійний концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі. У дуеті з тенором заспівали дві українські артистки Тіна Кароль та Джамала. Виконавиця пригадала свою реакцію, коли зрозуміла, що маестро обрав її для дуету.

"Я просто почала у цей день готуватися. Я відкрила ноти, усе що було, переслухала багато версій, щоб зробити свою. У нас майже не було репетицій. Одна репетиція, навіть просто під рояль. Я заспівала "I pray you'll be our eyes", а він: "Bravo!". Такі відміточки робив", – поділилася зірка.

Нагадаємо, раніше експродюсер Джамали звинуватив її у шантажі та маніпуляціях. Ігор Тарнопольський зазначив, що сторона співачки перервала переговори.

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