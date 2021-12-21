У Польщі ексголові "Укравтодора" інкримінують 17 злочинів

Разом зі Славоміром Новаком були обвинувачені ще 14 осіб, зокрема 3 громадян України.

Окружна прокуратура у Варшаві направила до суду справу колишнього виконувача обов’язків голови Укравтодора, ексміністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Про це інформує PAP.

"Славоміра Н. обвинувачено у скоєнні 17 злочинів кримінального характеру, у тому числі у створенні та керівництві організованою злочинною групою міжнародного характеру, спрямованою на вчинення корупційних правопорушень та оплачуваного захисту", — розповіла прокурорка Алєксандра Скшиняж.

Разом з Новаком були обвинувачені ще 14 осіб, зокрема 3 громадян України та 1 громадянин Туреччини. Вони фігурують у провадженні щодо міжнародної організованої злочинної групи, заснованої та очолюваної колишнім міністром транспорту.

“Звинувачення іншим особам стосуються участі у міжнародній злочинній групі, вручення хабарів, відмивання брудних грошей, використання службового становища з корисливою метою, подання неправдивих даних”, — зазначила Скшиняж.

За словами польських правоохоронців, на посаді Новак отримував хабарі в обмін на сприяння в отриманні вигідних посад і контрактів у державних компаніях. Сума отриманих хабарів становить не менше 320 тис. злотих.

Прокуратура наклала арешт на майно підсудних загальною вартістю понад 4,6 млн злотих. Зокрема, слідство вилучило розкішний автомобіль Новака Range Rover Velar, який передали польським прикордонникам.

Славомір Новак перебував під арештом від липня 2020 року до 12 квітня 2021 року. Згодом ексочільника "Укравтодора" польський суд випустив під заставу.