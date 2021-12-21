США готові надати Україні більше військової техніки — Держдеп

Вашингтон готовий до рішучих дій в разі продовження Росією ескалації на українських кордонах.

Помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Вашингтон готовий надати Україні ще більше військової техніки.

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст BuzzFeed Крістофер Міллер.

Під час телефонного брифінгу для представників ЗМІ Карен Донфрід заявила, що США готові надати Україні зброю, особливо з урахуванням загрози вторгнення Російської Федерації.

"Ми готові до драматичних дій, якщо Росія все ж надалі здійснюватиме військову агресію проти України", — зазначила помічниця держсекретаря США.

За її словами, США готові надати ще військову техніку Україні "крім тієї, що давали Києву раніше".

Нагадаємо, військовий експерт Михайло Притула переконаний, що Україна має технічну перевагу над Росією після отримання новітніх сучасних розробок. За його словами, старі напрацювання СРСР, що складають основу технічного забезпечення РФ і України, українська сторона доповнила обладнанням нового покоління.

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