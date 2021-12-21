США готовы предоставить Украине больше военной техники — Госдеп

Вашингтон готов к решительным действиям в случае продления Россией эскалации на украинских границах.
Помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон готов предоставить Украине еще больше военной техники.
Об этом в своемTwitter сообщил журналист BuzzFeed Кристофер Миллер.
В ходе телефонного брифинга для представителей СМИ Карен Донфрид заявила, что США готовы предоставить Украине оружие, особенно с учетом угрозы вторжения Российской Федерации.
"Мы готовы к драматическим действиям, если Россия все же будет в дальнейшем совершать военную агрессию против Украины", — отметила помощница госсекретаря США.
По ее словам, США готовы предоставить еще военную технику Украине "кроме той, которую давали Киеву раньше".
Напомним, военный эксперт Михаил Притула убежден, что в Украины есть техническое преимущество над Россией после получения новейших современных разработок. По его словам, старые наработки СССР, составляющие основу технического обеспечения РФ и Украины, украинская сторона дополнила оборудованием нового поколения.
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