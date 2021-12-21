Звезда "Крепостной" показала своего мужа

Фаны актрисы удивляются, когда узнают, что она замужем.

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная показала своего мужа.

Как призналась 32-летняя знаменитость в своем Instagram, многие ее поклонники не знают о том, что она замужем. Поэтому артистка решила поделиться фото с любимым. Избранника Ани зовут Евгений Третяк. Супруги воспитывают маленького сына Тимура.

Анна Сагайдачная с мужем / instagram.com/annasagaidachnaya

"Самый частый вопрос мне в Instagram: "А вы что, замужем?" — поделилась звезда.

В ответ фаны засыпали пару комплиментами.

Какие красивые

Вы очень красивые

Очень хорошие!!! Будьте счастливы и берегите друг друга!

А разве такая красотка может быть одинокой?

Читайте также: