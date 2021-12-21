Зірка "Кріпосної" показала свого чоловіка

Фани акторки дивуються, коли дізнаються, що вона заміжня.
Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна показала свого чоловіка.
Як зізналася 32-річна знаменитість у своєму Instagram, багато її прихильників не знають про те, що вона заміжня. Тому артистка вирішила поділитися фото з коханим. Обранця Ані звати Євген Третяк. Подружжя виховує маленького сина Тимура.
"Найчастіше запитання мені в Instagram: "А ви що, заміжня?" – поділилася зірка.
У відповідь фани засипали пару компліментами.
- Які красиві
- Ви дуже гарні
- Дуже гарні!!! Будьте щасливі і бережіть одне одного!
- А хіба така красуня може бути самотньою?
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