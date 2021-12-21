Зірка "Кріпосної" показала свого чоловіка

Фани акторки дивуються, коли дізнаються, що вона заміжня.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна показала свого чоловіка.

Як зізналася 32-річна знаменитість у своєму Instagram, багато її прихильників не знають про те, що вона заміжня. Тому артистка вирішила поділитися фото з коханим. Обранця Ані звати Євген Третяк. Подружжя виховує маленького сина Тимура.

Анна Сагайдачна з чоловіком / instagram.com/annasagaidachnaya

"Найчастіше запитання мені в Instagram: "А ви що, заміжня?" – поділилася зірка.

У відповідь фани засипали пару компліментами.

Які красиві

Ви дуже гарні

Дуже гарні!!! Будьте щасливі і бережіть одне одного!

А хіба така красуня може бути самотньою?

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