Украинского биатлониста поймали на употреблении допинга

Бригадир временно отстранен от соревнований.
24-летний украинский биатлонист Руслан Бригадир временно отстранен от соревнований из-за положительного допинг-теста.
Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Офицер допинг-контроля Национального антидопингового центра 27 марта отобрал пробу мочи у спортсмена, показавшую неблагоприятный результат анализа вещества, содержащегося в запрещенном списке Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
С 20 декабря 2021 до выяснения всех обстоятельств и вынесения решения биатлонист временно устранен и не сможет участвовать в соревнованиях и учебно-тренировочных собраниях.
В этом сезоне Бригадир представлял Украину на этапах Кубка IBU. За основной состав сборной Украины он пока не выступал.
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