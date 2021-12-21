Українського біатлоніста спіймали на вживанні допінгу

Бригадир тимчасово вiдсторонений вiд змагань.

24-річного українського біатлоніста Руслана Бригадира тимчасово відсторонено від змагань через позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Офіцер допінг-контролю Національного антидопінгового центру 27 березня відібрав пробу сечі у спортсмена, яка показала несприятливий результат аналізу речовини, що міститься у забороненому списку Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА).

З 20 грудня 2021-го до з'ясування всіх обставин та винесення рішення біатлоніст тимчасово усунений та не зможе брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах.

Цього сезону Бригадир представляв Україну на етапах Кубка IBU. За основний склад збірної України він поки не виступав.

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