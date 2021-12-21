В Польше экс-главе "Укравтодора" инкриминируют 17 преступлений

Вместе со Славомиром Новаком были обвинены еще 14 человек, в том числе 3 гражданина Украины.

Окружная прокуратура в Варшаве направила в суд дело бывшего исполняющего обязанности главы Укравтодора, экс-министра транспорта Польши Славомира Новака.

Об этом сообщает PAP.

"Славомер Н. обвинен в совершении 17 преступлений уголовного характера, в том числе в создании и руководстве организованной преступной группой международного характера, направленной на совершение коррупционных правонарушений и оплачиваемой защиты", — рассказала прокурор Александра Скшиняж.

Вместе с Новаком были обвинены еще 14 человек, в том числе 3 граждан Украины и 1 гражданин Турции. Они фигурируют в производстве в отношении международной организованной преступной группы, основанной и возглавляемой бывшим министром транспорта.

"Обвинения другим лицам касаются участия в международной преступной группе, вручения взяток, отмывания грязных денег, использования служебного положения с корыстной мемой, представления ложных данных", — отметила Скшиняж.

По словам польских правоохранителей, на должности Новак получал взятки в обмен на содействие в получении выгодных должностей и контрактов в государственных компаниях. Сумма полученных взяток составляет не менее 320 тыс. злотых.

Прокуратура наложила арест на имущество подсудимых общей стоимостью более 4,6 млн. злотых. В частности, следствие изъяло роскошный автомобиль Новака Range Rover Velar, который передали польским пограничникам.

Славомир Новак находился под арестом с июля 2020 по 12 апреля 2021 года. Впоследствии экс-главу "Укравтодора" польский суд выпустил под залог.