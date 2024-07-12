У Польщі під час навчань впав військовий літак: деталі, відео

Пілот готувався до демонстраційного польоту, який мав відбутися в суботу на летовищі з нагоди 30-ї річниці Гдинської бригади морської авіації.

У Польщі в аеропорту Гдиня-Косаково під час навчань впав військовий літак.

Про це повідомляє польське агентство PAP.

"Операція з гасіння пожежі в аеропорту Гдиня-Косаково завершилася", – повідомив речник пожежної бригади з Пуцька.

Служби убезпечують уламки літака. На місце події має прибути Комісія з розслідування авіакатастроф.

"До літака, який розбився під час репетиції перед виступом, прибули співробітники пожежної охорони, уламки літака гасили протипожежною піною", – повідомив пресофіцер пожежної бригади в Пуцьку, старший капітан Мацей Гумановський.

Аварія навчального літака M-346 Bielik сталася в п'ятницю близько 13:00 в аеропорту в Гдині Косаково.

Пілот готувався до демонстраційного польоту, який мав відбутися в суботу на летовищі з нагоди 30-ї річниці Гдинської бригади морської авіації.

Нагадаємо, рік тому у Польщі літак впав на будівлю, в якій люди ховались від грози.

Два пасажирські літаки мало не зіткнулись в аеропорту (моторошне відео)