У Росії палає нафтобаза після атаки безпілотників

ЗСУ нібито атакували нафтобазу в Цимлянському районі Ростовської області Росії.

Про це інформують російські посадовці у соціальних мережах.

Так, близько 04:00 13 липня 2024 року внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на нафтобазі у Цимлянському районі.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється, повідомили представники влади.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.

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