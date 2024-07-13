У Росії палає нафтобаза після атаки безпілотників

Росіяни звинувачують в атаці українців.
ЗСУ нібито атакували нафтобазу в Цимлянському районі Ростовської області Росії.
Про це інформують російські посадовці у соціальних мережах.
Так, близько 04:00 13 липня 2024 року внаслідок атаки БПЛА сталася пожежа на нафтобазі у Цимлянському районі.
За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пожежі присвоєно 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, задіяно 49 осіб та 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється, повідомили представники влади.
Нагадаємо, у ніч проти 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів.
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