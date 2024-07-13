Астрологічний прогноз на 13 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливм? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна вирушати в подорожі та мандри, – вони виявляться вдалими, а також починати ремонт будь-якого ступеня складності, аж до перепланування житла.

Символ дня: Саламандра.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: хризоліт, червоний граніт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися або проявилися цього дня, можуть виявитися дуже небезпечними, тому потрібно вчасно вжити заходів.

Харчування дня: через серйозну небезпеку харчового отруєння необхідно стежити за свіжістю продуктів, найкраще зосередитися на зелені, овочах і фруктах.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: від роботи землі краще відмовитися.

Магія та містика дня: ворожіння дасть відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, тому не варто ставитися до них легковажно.

Табу дня: під забороною – сидячий спосіб життя.

Цитата дня: «У коханні завжди є трохи безумства, але у безумстві завжди є трохи розуму» (Фрідріх Ніцше).

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