На Сумщині пролунало 57 вибухів

Ворог продовжує знищувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 12 липня 2024.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
- Краснопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), обстріл з мінометів (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено удар ворожими FPV дронами (2 вибухи).
- Великописарівська громада: зафіксовано пуски з ворожого гвинтокрила здійснено 10 ракет типу «НАР» (10 вибухів), артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: нанесено удари ворожими FPV дронами (3 вибухи). Також здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (6 вибухів), артобстріл (1 вибух)
- Білопільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
- Есманьська громада: здійснено удар ворожим FPV дроном (1 вибух).
Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області.