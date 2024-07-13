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На Сумщині пролунало 57 вибухів

На Сумщині пролунало 57 вибухів

Ворог продовжує атакувати Сумщину.

Ворог продовжує знищувати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 12 липня 2024.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

  • Краснопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), обстріл з мінометів (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи).
  • Миропільська громада: здійснено удар ворожими FPV дронами (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: зафіксовано пуски з ворожого гвинтокрила здійснено 10 ракет типу «НАР» (10 вибухів), артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: нанесено удари ворожими FPV дронами (3 вибухи). Також здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (6 вибухів), артобстріл (1 вибух)
  • Білопільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Есманьська громада: здійснено удар ворожим FPV дроном (1 вибух).

Раніше повідомлялося, що російські ДРГ знизили активність у Сумській області

Українські прикордонники не дають ворогу змоги облаштувати позиції на Сумському напрямку.

Українські прикордонники не дають ворогу змоги облаштувати позиції на Сумському напрямку.

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