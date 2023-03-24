У Бєлгородській області свідки Єгови стали вербувати мешканців міста через постійну "бавовну", аби ті позбулися стресу

Знайдено блокнот, в якому свідки Єгови нібито фіксували свою діяльність на території Білгородської області.

Релігійна спільнота "Свідки Єгови", що заборонена у Росії, вербує жителів міста Шебекіно Бєлгородської області.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash з посиланням на інформацію передплатника.

"Свідки Єгови розкладають поштовими скриньками папірці із закликом повірити в Єгову і стати одними з них, щоб позбутися стресу через постійні прильоти, за допомогою їхніх проповідей та іншого теологічного", — йдеться у джерелі.

Фото: Mash

Ба більше, за свідченням підписника каналу, знайдено блокнот свідків Єгови, в якому вони нібито фіксували свою "місіонерську" діяльність на території області.

"Там: ПІБ, номери телефонів та окремий стовпець, у якому розписано фізичні чи психологічні проблеми кожної людини", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що служителі релігійного об’єднання "Свідки Єгови" дотримуються принципів пацифізму.

Нагадаємо, у 2020 році Європейський суд з прав людини у справі "Свідків Єгови" Ізмаїла Одеської області проти України постановив компенсувати заявникам моральний і матеріальний збиток через те, що їхнє зібрання у 2012 році зірвали представники православної церкви.

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