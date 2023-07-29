У Сингапурі вперше за 20 років стратили жінку

У Сингапурі вперше за майже 20 років стратили жінку. 45-річну Сарідеві Джамані визнали винною у продажі 30 г героїну.

Про це пише BBC.

Жінка стала другою засудженою за наркотики, яку стратили від початку року після страти 15 березня громадянина Сингапуру Мохда Азіза бін Хусейна. Його визнали винним у торгівлі приблизно 50 грамами героїну.

Як пише Amnesty International, понад дві третини країн світу скасували смертну кару в законодавстві або на практиці. Сингапур є однією з чотирьох країн, поряд з Китаєм, Іраном та Саудівською Аравією, де 2022 року були підтверджені страти за злочини, пов'язані з наркотиками.

Станом на 2023 рік 103 країни у світі скасували смертну кару за всі злочини. У 25 країнах страта збережена законодавчо, але не використовується понад 10 років. У 54 країнах смертна кара збережена законодавчо і на практиці. Серед таких країн: Іран, Ірак, Китай, КНДР, Лівія та США.

Єдиною країною у Європі, де смертна кара застосовується як міра покарання на законодавчому рівні, є Білорусь.

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