SpaceX запустила найважчий у світі супутник (відео)

Апарат призначений для високошвидкісного підключення до Інтернету.

Сьогодні, 29 липня, з майданчика LC-39A Космічного центру ім. Кеннеді стартувала ракета Falcon Heavy. Носій надважкого класу запустив на геоперехідну орбіту космічний апарат EchoStar 24.

Супутник має масу 9200 кілограмів та має пропускну здатність каналу зв’язку в 500 Гбіт/с. Орієнтовний термін його служби становить 15 років: апарат стане частиною мережі HughesNet і забезпечить широкосмуговим зв’язком клієнтів із країн Північної та Південної Америки.

Falcon Heavy є найбільш потужною оперативною ракетою у світі наразі. Вона була розроблена і виготовлена компанією SpaceX, керованою Ілоном Маском. Falcon Heavy вперше здійснила політ 6 лютого 2018 року.

Falcon Heavy вже використовувалась для різних місій, зокрема виведення в космічний простір електромобіля Tesla Roadster Ілона Маска з манекеном, названим Starman, за кермом, а також запуски важливих супутників і наукових апаратів.

Варто зазначити, що до стартового майданчика супутник доправив український транспортний літак Ан-124 "Руслан".

Нагадаємо, Індія запустила космічний апарат на південний полюс Місяця.

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