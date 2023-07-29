SpaceX запустила самый тяжелый в мире спутник (видео)

Аппарат предназначен для высокоскоростного подключения к Интернету.

29 июля с площадки LC-39A Космического центра им. Кеннеди стартовала ракета Falcon Heavy. Носитель сверхтяжелого класса запустил на геопереходную орбиту космический аппарат EchoStar 24.

Спутник имеет массу 9200 кг и пропускную способность канала связи в 500 Гбит/с. Ориентировочный срок его службы составляет 15 лет: аппарат станет частью сети HughesNet и обеспечит широкополосную связь клиентов из стран Северной и Южной Америки.

Falcon Heavy является самой мощной оперативной ракетой в мире. Она была разработана и изготовлена компанией SpaceX, управляемой Илоном Маском. Falcon Heavy впервые совершила полет 6 февраля 2018 года.

Falcon Heavy уже использовалась для разных миссий, в частности вывод в космическое пространство электромобиля Tesla Roadster Илона Маска с манекеном, названным Starman, за рулем, а также запуски важных спутников и научных аппаратов.

Стоит отметить, что на стартовую площадку спутник доставил украинский транспортный самолет Ан-124 "Руслан".

Напомним, Индия запустила космический аппарат на южный полюс Луны.

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